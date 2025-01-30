Народилась передчасно: що відомо про доньку принцеси Беатріс і яке її місце у черзі на трон

Принцеса Беатріс після поповнення в сім'ї звикає до нового життя у статусі мами двох дітей. Відомо, що її донька народилась на кілька тижнів раніше.

Минулого тижня, 22 січня, на світ з'явилась донька принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Подружжя оголосило про це зворушливим фото, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Принцеса Беатріс сповістила про свою вагітність ще в жовтні. Тоді вона повідомила, що на дитину вона чекає навесні. Схоже, дівчинка народилась передчасно – на кілька тижнів раніше. До того ж її вага становила близько 2 кілограмів. Важливо зауважити, що зараз з нею все добре.

Племінниця короля переживала непросту вагітність. Інсайдери повідомляли, що вона не проведе святковий період зі всією сім'єю, бо вирушить за кордон, щоб відзначити Різдво з родиною чоловіка.

Але принцеса Беатріс залишилась у Великій Британії та провела свято у Сандрінгемі з монаршою родиною, бо отримала пораду не подорожувати на великі відстані. Подейкують, вже тоді принцесу Беатріс попереджували про можливі передчасні пологи.

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Афіна Елізабет Роуз не отримає титул від короля Чарльза III, але матиме статус завдяки батькові, який є італійським графом. Тому й Афіна автоматично стає графинею.

Водночас дівчинка посіла 11 місце у списку престолонаступництва. Вона "посунула" свою тітку, принцесу Євгенію та її дітей.

Нагадаємо, 29 січня Букінгемський палац повідомив про поповнення в сім'ї принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Батько висловив подяку персоналу лікарні за піклування та підтримку.

