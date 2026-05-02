Принцесі Шарлотті – 11 років: наймиліші фото дівчинки з родиною
Час летить з такою швидкістю, що навіть важко уявити, що Кейт Міддлтон стала мамою вдруге 11 років тому. Та й сама Шарлотта помітно підросла. Преса часто помічає, що юна принцеса веде себе на публіці гідно й дотримується всіх манер.
Як донька Кейт і Вільяма святкуватиме день народження наразі невідомо, однак для 24 Каналу незмінною традицією залишається публікація її найкращих світлин із люблячою родиною.
Повне ім'я принцеси – Шарлотта Елізабет Діана. У такому виборі батьки вшанували бабусю, принцесу Діану, і прабабусю, королеву Єлизавету II.
Якось видання Mirror писало, що у дівчинки є прізвисько. Кейт Міддлтон розповіла, що доньку називають не Шарлоттою, а Лотті. Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Нікол розповідала, що це не єдине прізвисько Шарлотти. Батьки також кажуть на неї "принцеса-воїн" через відповідний характер.
А нещодавно королівське подружжя відзначало 15-ту річницю шлюбу. Пара зробила світлину в приморському графстві Корнуолл на Великдень, пише The Telegraph. Кейт, Вільям і їхні діти позували лежачи на траві, мружачись від весняного сонця.
До речі! У 2024 році видання Outdoor Toys повідомило, що принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі. На той момент її статки становили 3,9 мільярда фунтів стерлінгів.