Принцеса Євгенія втретє стане мамою: зворушливе фото з дітьми

Племінниця короля Чарльза III повідомила радісну звістку. Принцеса Євгенія та її чоловік, Джек Бруксбенк, втретє стануть батьками.

Щасливою новиною поділилась принцеса Євгенія на своїй сторінці в інстаграмі. Племінниця монарха опублікувала зворушливе сімейне фото.

Вона показала двох синів, які тримають у руках знімок з УЗД. Зовсім скоро 5-річний Август та 2-річний Ернест стануть старшими братами.

Принцеса Євгенія оголосила, що малюк народиться у 2026 році. Стать дитини наразі невідома.



Діти принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк із великою радістю повідомляють, що очікують на третю спільну дитину, яка має народитися цього літа. Август та Ернест також дуже радіють появі ще одного братика чи сестрички в родині", – поділилися на сторінці королівської сім'ї.

Королю вже повідомили звістку – він "у захваті" від цієї новини.

Яка історія кохання принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка?

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк познайомилися під час відпочинку у Швейцарії. За їхніми словами, це було кохання з першого погляду. У червні 2011 вони вперше вийшли у світ як пара на Royal Ascot. Згодом тривалий час підтримували стосунки на відстані.

У жовтні 2018 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Це сталося через кілька місяців після заручин.

У вересні 2020 подружжя оголосило, що чекає на первістка. У лютому 2021 у них народився син Август Філіп Хоук Бруксбенк. У травні 2023 сім'я поповнилась другою дитиною – сином Ернестом.

Зараз принцеса Євгенія та її сестра, принцеса Беатріс, є не надто активними у публічному просторі. Все через скандал навколо їхнього батька, колишнього принца Ендрю. Жінки навіть не відвідували великодню службу.