Чекала на сина 10 років: мама Михайла Клименка розчулила промовою на прощанні з ним

Сьогодні, 9 грудня, в Національній філармонії України попрощалися з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком. На церемонії були його дружина, двоє дітей, колеги, шанувальники та батьки.

На церемонії прощання зі зворушливою промовою виступила мама музиканта, а поруч з жінкою стояв його батько. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

Не пропустіть Я вже зрозуміла, – вдова Михайла Клименка побачила особливий знак перед смертю чоловіка

Мама Михайла Клименка зізналась, що вони з чоловіком 10 років просили у Бога дітей. Згодом у подружжя народилися син і донька, з якими батьки "прожили у великій любові".

Я Мішечку чекала 10 років і не могла спустити з рук. Він мені ніколи не казав, що у нього стільки шанувальників і друзів. Він був такий скромний: "Мамо, все добре". Він на мене казав "мамця моя". Він завжди хотів робити так, щоб нам з татом було добре,

– розповіла мама покійного.

Жінка додала, що вони з чоловіком прожили у шлюбі 50 років. Син готував для батьків велике свято.

Сашулі (дружина Михайла Клименка – 24 Канал), ще нашій одній доці, буде дуже важко без Міші. Бо це правда була неземна любов. Я тобі, Сашуль, дуже вдячна. Ми тебе любили й будемо любити як дитину. Ти народила таких прекрасних дітей. Така доля значить нашого сина,

– сказала вона.

Батьки Михайла Клименка на церемонії прощання з ним / Фото ТСН

Зазначимо, що на прощанні з фронтменом гурту ADAM було чимало зірок. Зокрема, Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Олександр Педан, MONATIK, Віталій Козловський та Валерій Харчишин.

Під час церемонії лунала музика, яку написав Михайло Клименко. Присутні в унісон заспівали хіт "Повільно", пише OBOZ.UA. Також з промовою виступила дружина музиканта, Олександра Норова.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?