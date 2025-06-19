Загинув як воїн, – друг Юрія Феліпенка, з яким вони разом воювали, вшанував його пам'ять

У Київському театрі на Подолі 19 червня попрощалися з актором та військовим Юрієм Феліпенком. На церемонії був присутній його друг і побратим Костянтин Темляк, з яким вони разом мобілізувались до війська.

Костянтин з болем висловився про втрату та звернувся як до близьких Юрія, так і до нього самого. Він підкреслив, що знав Феліпенка і в театрі, і на війні. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Новини.LIVE".

Важливо У Києві прощаються з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

Він не помер жертвою. Він загинув як воїн і, просто без цифр, повірте, він був дуже хорошим воїном. Катюшо, ти знаєш, їх буде ще більше там у пеклі. Ми зробимо для цього все,

– звернувся Костянтин до близьких загиблого та його дружини.

Актор, який мобілізувався разом з Юрієм Феліпенком близько року тому, зізнався, що йому дуже складно сприймати цю втрату. Адже вони як друзі пройшли багато складних моментів. Він подякував Юрію за те, що навіть його на похороні з'являються усмішки. На думку Костянтина, – це ознака хорошої людини, за яку не соромно.

"Я впевнений, це була чесна і справедлива людина. І при цьому іронічна і завжди з посмішкою. Це те, чого мені завжди не вистачало. Дякую тобі велике за наш шлях, який ми пройшли з тобою. Ти показав мені, що таке справжня чоловіча любов. Дякую", – підсумував Темляк.

Прощання з Юрієм Феліпенком