Константин с болью высказался о потере и обратился как к близким Юрия, так и к нему самому. Он подчеркнул, что знал Фелипенко и в театре, и на войне. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Новости.LIVE".

Важно В Киеве прощаются с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на войне

Он не умер жертвой. Он погиб как воин и, просто без цифр, поверьте, он был очень хорошим воином. Катюша, ты знаешь, их будет еще больше там в аду. Мы сделаем для этого все,

– обратился Константин к близким погибшего и его жены.

Актер, который мобилизовался вместе с Юрием Фелипенко около года назад, признался, что ему очень сложно воспринимать эту потерю. Ведь они как друзья прошли много сложных моментов. Он поблагодарил Юрия за то, что даже его на похоронах появляются улыбки. По мнению Константина, – это признак хорошего человека, за которого не стыдно.

"Я уверен, это был честный и справедливый человек. И при этом ироничный и всегда с улыбкой. Это то, чего мне всегда не хватало. Спасибо тебе большое за наш путь, который мы прошли с тобой. Ты показал мне, что такое настоящая мужская любовь. Спасибо", – подытожил Темляк.

Прощание с Юрием Фелипенко