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Show24 Українські зірки Женя Галич, Римма Зюбіна та інші зірки вийшли на протести проти скандального закону №12414
24 липня, 13:04
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Женя Галич, Римма Зюбіна та інші зірки вийшли на протести проти скандального закону №12414

Марія Примич
Основні тези
  • 22 та 23 липня в Україні відбулися протести проти законопроєкту №12414, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу генерального прокурора.
  • На протестах були присутні українські зірки, такі як Олександр Хоменко, Валентин Лещинський, Олександр Терен, Сергій Притула та інші.

22 та 23 липня у великих містах України, зокрема у Києві та Львові, відбулися протести проти скандального законопроєкту №12414, згідно з яким антикорупційні органи НАБУ та САП підпорядковуються Офісу генерального прокурора.

Масштабні протести пройшли у Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. До активістів доєдналися й українські зірки. Про кого йдеться – читайте у матеріалі Show 24

До слова Чому ми ходимо по колу, – українські зірки емоційно відреагували на скандальний закон №12414

Які зірки вийшли на протести проти закону №12414?

На протест вийшов засновник проєкту МУР Олександр Хоменко. У своєму інстаграмі він закликав українців не накручувати себе, адже це піде на користь росіянам. Чоловік наголосив – пам'ятайте, що влада вчинила неправильно, "але на порозі ворог", тож потрібно не дати йому скористатися ситуацією. 

Ми протестуємо. Боремось за права, і закон цей – позорна х*йня. І ми ніколи не приймемо це і будемо далі виходити на мітинги, 
– написав Хоменко. 

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, закликав людей виходити на протести у своїх містах. У Києві біля театру Франка помітили одного з учасників колективу – Валентина Лещинського.

Валентин Лещинський на протесті / відео з інстаграму Ziferblat

Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен вийшов на протест проти закону №12414, який пройшов у столиці. 

Ми не можемо віддати владу в руки тим людям, які не вміють нею користуватися, роблять це не для користі суспільства, а на шкоду… Ми боролися за всі ці цінності ще з 2014 року, 
– сказав він. 

Олександр Терен на протесті у Києві / Фото з Threads ветерана 

Волонтер Сергій Притула також підтримав мітингувальників. 

Сергій Притула на протесті / відео з інстаграму волонтера

Коміки Антон Тимошенко та Фелікс Редька доєдналися до людей, які протестують проти скандального закону. 

Для мене це взагалі не про НАБУ і САП, це про єднання великої кількості світлих, приємних людей, яких дістали бариги й крадії при владі. Протести – наш національний від психотерапії, 
написав Редька.

Антон Тимошенко на протесті проти закону №12414 / Фото з Threads коміка

Фелікс Редька з плакатом "Руки геть від САПу" / Фото з інстаграму коміка 

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич опублікував відео з протесту, де українці співають "Все буде добре". Музикант зізнався, що дуже щасливий жити в одній країні з такими людьми. 

Женя Галич на протесті / відео з інстаграму музиканта

Інфлуенсер Ігор Лаченков, акторка Ганна Кузіна, блогер Андрій Шимановський, співачка Анжеліка Рудницька, телеведуча Марічка Падалко, акторка Римма Зюбіна на протестах:

 