Женя Галич, Римма Зюбіна та інші зірки вийшли на протести проти скандального закону №12414
- 22 та 23 липня в Україні відбулися протести проти законопроєкту №12414, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу генерального прокурора.
- На протестах були присутні українські зірки, такі як Олександр Хоменко, Валентин Лещинський, Олександр Терен, Сергій Притула та інші.
22 та 23 липня у великих містах України, зокрема у Києві та Львові, відбулися протести проти скандального законопроєкту №12414, згідно з яким антикорупційні органи НАБУ та САП підпорядковуються Офісу генерального прокурора.
Масштабні протести пройшли у Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. До активістів доєдналися й українські зірки. Про кого йдеться – читайте у матеріалі Show 24.
До слова Чому ми ходимо по колу, – українські зірки емоційно відреагували на скандальний закон №12414
Які зірки вийшли на протести проти закону №12414?
На протест вийшов засновник проєкту МУР Олександр Хоменко. У своєму інстаграмі він закликав українців не накручувати себе, адже це піде на користь росіянам. Чоловік наголосив – пам'ятайте, що влада вчинила неправильно, "але на порозі ворог", тож потрібно не дати йому скористатися ситуацією.
Ми протестуємо. Боремось за права, і закон цей – позорна х*йня. І ми ніколи не приймемо це і будемо далі виходити на мітинги,
– написав Хоменко.
Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, закликав людей виходити на протести у своїх містах. У Києві біля театру Франка помітили одного з учасників колективу – Валентина Лещинського.
Валентин Лещинський на протесті / відео з інстаграму Ziferblat
Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен вийшов на протест проти закону №12414, який пройшов у столиці.
Ми не можемо віддати владу в руки тим людям, які не вміють нею користуватися, роблять це не для користі суспільства, а на шкоду… Ми боролися за всі ці цінності ще з 2014 року,
– сказав він.
Волонтер Сергій Притула також підтримав мітингувальників.
Сергій Притула на протесті / відео з інстаграму волонтера
Коміки Антон Тимошенко та Фелікс Редька доєдналися до людей, які протестують проти скандального закону.
Для мене це взагалі не про НАБУ і САП, це про єднання великої кількості світлих, приємних людей, яких дістали бариги й крадії при владі. Протести – наш національний від психотерапії,
– написав Редька.
Лідер гурту O.Torvald Женя Галич опублікував відео з протесту, де українці співають "Все буде добре". Музикант зізнався, що дуже щасливий жити в одній країні з такими людьми.
Женя Галич на протесті / відео з інстаграму музиканта
Інфлуенсер Ігор Лаченков, акторка Ганна Кузіна, блогер Андрій Шимановський, співачка Анжеліка Рудницька, телеведуча Марічка Падалко, акторка Римма Зюбіна на протестах: