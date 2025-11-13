Не тільки "Квартал 95": до яких популярних проєктів причетний Тимур Міндіч
- Тимур Міндіч, друг Володимира Зеленського, причетний до корупційного скандалу та є співвласником "Квартал 95" і "Стедіум Фемілі".
- НАБУ звинувачує Міндіча в організації корупційної схеми в енергетиці, він виїхав з України, а Володимир Зеленський запровадив проти нього санкції.
Як пишуть ЗМІ, Тимур Міндіч – друг Володимира Зеленського, який багато років співпрацював з ним у сфері бізнесу. Та цими днями стало відомо, що бізнесмен – один з учасників гучного корупційного скандалу.
Міндіч був співвласником популярних компаній, а також продюсером різних відомих проєктів. У матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, де фігурує прізвище підозрюваного та що про нього кажуть працівники компаній.
До яких проєктів причетний Тимур Міндіч?
Очевидно, що найперше мова піде про Студію "Квартал 95". За даними YouControl, Міндіч є одним із бенефіціарів та засновників компанії "Квартала ТВ" та "ВІЖН Квартал ТВ". Учора Студія "Квартал 95" опублікувала допис, у якому відхрестилась від свого бенефіціара та співзасновника.
Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту,
– зазначили у дописі.
У заяві вони попросили не використовувати їхній бренд у політизованих контекстах та не спекулювати на їхньому імені. Та все ж у цій темі йдеться не про контент "Кварталу", а про те, хто фізично чи юридично причетний до компанії.
Крім того, Stadium Family оголосило про припинення роботи їхнього ютуб-каналу. Виявилось, що Тимур Міндіч є продюсером та співвласником "Стедіум Фемілі".
Компанія опублікувала пост, де пояснила, що їхня команда не причетна до політики. Наразі вони припиняють роботу каналу на невизначений термін.
Зауважимо, що наприкінці випусків на ютуб-каналі Stadium Family можна побачити у титрах ім'я Тимура Міндіча як продюсера.
Відомо, що підозрюваний у корупційному скандалі володіє 75% компанії "Стедіум Фемілі", інша частка належить актору Студії "Квартал 95" Володимиру Мартинцю.
Сьогодні ще й виявилось, що Тимур Міндіч був продюсером популярного українського серіалу "Зворотний напрямок".
Упродовж багатьох років бізнесмен займався продюсерством. Тому його прізвище фігурує й в інших кінокартинах: "Укус вовчиці", "Не відпускай", "Клятва лікаря", "Ментівські війни. Одеса", "Команда" тощо.
Окрім кіновиробництва, Міндіч контролює ще декілька компаній у сферах торгівлі, ресторанного бізнесу, мобільного харчування, інженерії тощо. Серед них:
- "КВАРЦИТ ДМ";
- "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН";
- "КІНОСТОЛИЦЯ";
- "ДРАЙВ ПРОДАКШН";
- "ГУД ЛУКІНГ";
- "КОНТРОЛЬ СЕРВІС";
- "СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС";
- "КИЇВ ТОРА ЦЕНТР" і тд.
Зазначимо, що це далеко не весь список компаній, де фігурує бізнесмен. Деякі із них вже припинили свою діяльність.
Головне про справу Тимура Міндіча
10 листопада НАБУ та САП повідомили про операцію під кодовою назвою "Мідас". Серед фігурантів – міністри, чиновники та друзі президента Зеленського.
Служби викрили велику корупційну схему у сфері енергетики. Виявилось, що згадані впливові люди придумали схему, як заробляти на "відкатах".
НАБУ стверджує, що саме Тимур Міндіч був керівником цього злочинного угрупування. У матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям "Карлсон". Та підозрюваний виїхав з України й зараз, ймовірно, перебуває в Ізраїлі.
Сьогодні Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана на три роки.