Вийшло весело, – "Пташка" з "Азовсталі" зізналась, що її запрошували на популярне реаліті

"Пташка" Катерина Поліщук розповіла, що близько року тому отримала запрошення взяти участь у реаліті-шоу. Вона відмовила та пояснила своє рішення.

Захисниця Катерина Поліщук вирішила розповісти про це, коли стихли обговорення навколо "Холостяка". Про це пише 24 Канал з посиланням на допис "Пташки" у фейсбуці.

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"Пташка" зізналась, що їй не повідомили назву реаліті-шоу, в яке запрошують. Однак за описом воно нагадує "Холостяк". Вона ж відмовилась брати участь у проєкті.

Десь рік тому мене запрошували на реаліті-шоу. Мені не сказали назву, проте сказали, що в шоу одна медійна військова людина буде вибирати серед запропонованих кандидатів собі пару. Не відомо, що це було за шоу, проте вийшло весело,

– поділилась Катерина Поліщук.

Захисниця пояснила, що окрім неї достатньо героїв, які хочуть висловлювати свої меседжі через телебачення. Їй натомість нецікаво підвищувати свої рейтинги коштом особистого життя та ментального здоров'я.

"Мене не цікавить формат реаліті-шоу, де всі порпатимуться на загал в моїй білизні, розгрібатимуть особисте життя та обсмоктуватимуть деталі моїх травм. А ще оцінюватимуть. Суб'єктивно, брудно й упереджено", – зауважила "Пташка".

Катерина Поліщук додала, що зараз має достатньо роботи. Вона продовжує працювати на фронті, бути поряд з чудовими людьми та собакою, вести свій блог у соцмережах для людей, які ставляться до неї з емпатією.

Я маю достатньо проблем, задач, хейту і нерозуміння, щоб шукати собі ще більше. І так. Я не маю другої половинки. Я цілісна,

– підсумувала захисниця.

"Пташка" про "Холостяка" / Фото з інстаграму Катерини Поліщук

Кому ще пропонували взяти участь у "Холостяку"