Защитница Екатерина Полищук решила рассказать об этом, когда стихли обсуждения вокруг "Холостяка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Пташки" в фейсбуке.
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"Пташка" призналась, что ей не сообщили название реалити-шоу, в которое приглашают. Однако по описанию оно напоминает "Холостяк". Она же отказалась участвовать в проекте.
Где-то год назад меня приглашали на реалити-шоу. Мне не сказали название, однако сказали, что в шоу один медийный военный человек будет выбирать среди предложенных кандидатов себе пару. Не известно, что это было за шоу, однако получилось весело,
– поделилась Екатерина Полищук.
Защитница объяснила, что кроме нее достаточно героев, которые хотят выражать свои месседжи через телевидение. Ей зато неинтересно повышать свои рейтинги за счет личной жизни и ментального здоровья.
"Меня не интересует формат реалити-шоу, где все будут копаться в моем белье, разгребать личную жизнь и обсасывать детали моих травм. А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято", – заметила "Пташка".
Екатерина Полищук добавила, что сейчас имеет достаточно работы. Она продолжает работать на фронте, быть рядом с замечательными людьми и собакой, вести свой блог в соцсетях для людей, которые относятся к ней с эмпатией.
У меня достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, чтобы искать себе еще больше. И да. У меня нет второй половинки. Я целостная,
– подытожила защитница.
"Пташка" о "Холостяке" / Фото из инстаграма Екатерины Полищук
Кому еще предлагали принять участие в "Холостяке"
- Не только Александр Терен мог быть главным героем проекта "Холостяк". Эту роль предлагали защитнику "Азовстали" Михаилу Дианову. Он отказался, ведь верит, что любовь должна прийти сама.
- Также кастинг на роль "Холостяка" проходил Назар Грабарь. Он тоже не захотел быть главным героем реалити, потому что считает, что проект не о любви, а о пиаре.