Назар Грабар підтвердив, що справді міг стати головним героєм нового сезону романтичного реаліті. В ютуб-шоу "Розлючена" він пояснив, чому цього не сталося.

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Танцівник, який зараз також є ветераном і волонтером, пригадав, що пройшов кастинг на "Холостяка". Але на той момент він думав, що це просто інтерв'ю.

"Мені зателефонувала редакторка з каналу СТБ і ми просто спілкувалися як в інтерв'ю. Через тиждень мені написали: "Вітаємо, ми Вас взяли!" Я такий: "Куди мене взяли?". Потім у мене була зустріч з режисером, директором каналу. Ми класно тоді поговорили, але я переконав їх, що не потрібно брати мене", – розповів Грабар.

Назар пожартував, що відмовився від участі в "Холостяку", бо є "крутішим" за шоу. Але додав і реальні причини.

У "Холостяк" я не пішов, тому що я не готовий виконувати те, що від мене будуть хотіти робити. І це шоу не про кохання. Це шоу не про любов. Це шоу не про пари. Це шоу про піар і все. На "Холостяк" ідуть за медійністю,

– зауважив ветеран.

Назар Грабар у шоу "Розлючена": дивіться відео онлайн

Назар Грабар додав, що ніколи не дивився "Холостяка". Та через один із сезонів у нього склалося про шоу негативне враження. Все тому, що кілька років тому на проєкті використали мотоцикл та шолом його друга. У випуску ж все подали так, ніби все це – учасниці "Холостяка".

Зауважимо, раніше Назар Грабар у жартівливому відео підтвердив, що міг стати "Холостяком-13". У ролику-пародії на капітана Джека Горобця він іронічно відповів, чому не пішов на шоу: "на*уй не потрібно".