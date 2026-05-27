Помер П'єр Дені – зірка серіалу "Емілі в Парижі"

Французький актор П'єр Дені помер у віці 69 років після боротьби бічним аміотрофічним склерозом. Він відомий за роллю батька Ніколаса де Леона в серіалі "Емілі в Парижі", який зустрічався з найкращою подругою Емілі, Мінді Чен.

П'єр Дені знявся у третьому та четвертому сезонах популярного серіалу від Netflix, де зіграв Луї де Леона, генерального директора модного гіганта JVMA. Про це повідомляє Daily Mail.

Не пропустіть Відомий український актор втратив дружину

У понеділок смерть П'єра Дені підтвердили його доньки. Актор помер від ускладнень, спричинених хворобою.

З глибоким потрясінням ми повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася цього понеділка після раптового та тяжкого випадку БАС,

– йдеться у заяві.

Для довідки! Бічний аміотрофічний склероз (БАС) – це захворювання нервової системи, яке вражає нервові клітини головного та спинного мозку, що призводить до втрати м'язового контролю та паралічу в міру прогресування захворювання.

Крім ролі в серіалі "Емілі в Парижі", актор знявся у понад 100 фільмах і серіалах у Франції. Зокрема, відомий за роботою у французьких мильних операх "Життя прекрасне" і "Завтра належить нам", пише Variety.

Який сезон серіалу "Емілі в Парижі" стане останнім?

Нагадаємо, що минулого тижня в Греції розпочалися зйомки 6-го сезону серіалу "Емілі в Парижі", який стане останнім. Наразі Netflix не оголосив дату прем'єри.

Лілі Колінз, яка зіграла головну роль, розповіла, що у фінальному сезоні буде все, за що глядачі полюбили серіал та його героїв. Акторка поділилась, що на них чекає суміш гламуру, пригод, моди та кохання.