Їх бояться, але слухають: чому світ досі одержимий Rammstein

Варто розуміти, що Rammstein – не просто гурт, це культурне явище, що вже понад 30 років зберігає вплив і фан-базу по всьому світу. Не багатьом колективам вдалось зберегти таку силу та відданість ділу.

У 1994 році шість музикантів у Берліні створили гурт Rammstein. З початку створення команда відрізнялась від своїх конкурентів, адже їхній стиль у музиці, театралізовані виступи та неоднозначні пісні стали справжнім вибухом для світу. Їхня музика – вибух. Їхні концерти – справжнє вогняне шоу. А тексти – провокація, яку або ненавидять, або цитують, пише Show24.

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Німецька мова стала стильовою зброєю

Як відомо, більшість гуртів обирає англійську мову для свого репертуару, але ця історія не про Rammstein. Вони вибрали німецьку, чим підсилили свій стиль. Чимало пісень метал-групи завдяки цій мові не просто стали популярними, а й отримали світову славу. До прикладу, можна згадати про Du Hast, Sonne, Mein Teil, Ich Will.

Rammstein – Ich Will: дивіться відео онлайн

Фактично всі треки Rammstein мають однакову звукову ідентичність, яку неможливо сплутати з чимось іншим. Колись фронтмен гурту Тілль Ліндеманн казав, що вони "перекручують мову під музику", а не навпаки.

Шоу, які виходять за межі уявлень

Фірмовим знаком Rammstein є те, що їхнє концертне шоу складається з піротехнічних засобів упродовж всього виступу. Сцена буквально "горить" у прямому сенсі цього слова. Вогнемети, полум'я, вибухи та інші деталі – усе це створює картинку якогось апокаліпсиса, який точно не може не вражати.

Кому випала нагода побувати на одному з таких концертів, то точно бачив, як Тілль може співати, окутий вогнем, як музиканти "годують" одне одного з величезних казанів або як сцена в одну мить перетворюється на якийсь індустріальний цех.

Найбожевільніші моменти на виступах Rammstein: дивіться відео онлайн

Мабуть, німецький гурт ще ніхто не перевершив такими епічністю та оригінальністю. Цікаво, що на концертах у США, Китаї та Канаді частину їхніх шоу забороняли або скорочували, а також вимагали адаптації до місцевого законодавства.

Відсутність страху перед "забороненими" темами

Не секрет, що колектив часто у своїй творчості вдається до тем, які інші артисти намагаються оминати.

Соціальні маніпуляції.

Релігійна критика.

Канібалізм.

Секс.

Війна.

Страх та інші.

Це далеко не весь перелік тих тем, які підіймає у своїй творчості Rammstein. І через те, що такі напрямки не є популярними у шоубізнесі, гурт неодноразово наривався на критику чи протести від людей.

Крім того, музика Rammstein – це не те, що вмикають по радіо. І це ще одна особливість, яка йде у скарбничку колективу.

Не можна опустити й того, що у відеокліпах музиканти йдуть на радикальні кроки, оголюючи тіла, демонструючи секс без цензури. Очевидно, що такого типу контент не буде доступний на всіх майданчиках, однак це нікого не зупинило. І не дивно, що така позиція потрапляє під несприйняття та відчуття огиди від частини аудиторії.

Феномен світового масштабу

Існував ризик, що через мовний бар'єр Rammstein не вдасться завоювати популярність у більшій частині світу, але це не так. Їхні вплив і музика вийшли далеко за межі Німеччини.

Гурт на своїх концертах збирає не менше 60 тисяч людей.

Кожен альбом – це гучна подія у музичному світі. А все через те, що Rammstein немає на меті випустити більше альбомів чи поставити якийсь рекорд, вони працюють так, як комфортно саме їм.

Квитки на концерти розкуповують за лічені години, а відеокліпи збирають десятки, якщо не сотні мільйонів переглядів.

Та й сам Ліндеманн казав, що існування гурту упродовж 30 років – це результат того, що вони дослухаються одне до одного, дбають про свою команду і не намагаються надломити людський ресурс.

Очевидно, що не можна стверджувати, що Rammstein – ідеальні. У їхній кар'єрі також було чимало скандалів, а до фронтмена гурту періодично з'являються звинувачення, здебільшого сексуального характеру. Одного разу прокуратура Німеччини не висунула офіційних обвинувачень через нестачу доказів, але репутація гурту була суттєво підірвана. Багато брендів та журналістів призупинили співпрацю з Rammstein, а фан-база розділилась.

Днями Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях до жінок, деякі з яких були неповнолітніми на момент інцидентів.

Pussy – кліп, який містить відверті порнографічні сцени. На YouTube доступна лише цензурована версія; оригінал – на сайтах для дорослих.

Mein Teil – пісня про справжню історію канібала з Німеччини, який добровільно з'їв іншу людину. Пісню звинувачували в "прославленні жорстокості".

Багато кліпів Rammstein заборонені або обмежені до перегляду в низці країн.

У 2019 році кліп Deutschland викликав хвилю критики через сцени, що зображували жертв Голокосту, тюрми, війну і нацизм у художньому стилі.

Rammstein – Deutschland: дивіться відео онлайн

Тоді гурт пояснив, що всі ці сцени – частина історичної критики, а не пропаганди.

Та попри всі конфлікти, звинувачення чи неоднозначне ставлення світу, Rammstein досі залишається одним із найпопулярніших і найвпливовіших гуртів сучасності.