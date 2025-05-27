Прикраси, сукні, светр, листи: за які суми пішли з аукціону речі принцеси Діани

Сьогодні у світі поширена практика продавати речі відомих людей на аукціоні. На таких заходах виручають чималі суми грошей, а деколи навіть встановлюють рекорди.

На жаль, життя принцеси Діани обірвалось раптово, а новина про її смерть сколихнула весь світ. І це не дивно, адже її називали "королевою людських сердець". Від так, час від часу на аукціонах з'являються речі покійної принцеси Діани, які купують за великі суми, пише Show24.

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Светр із чорною овечкою

У 2023 році на аукціон виставили лот, який понад 40 років пролежав на горищі. У 1979 році дизайнерки Саллі М'юір і Джоанна Осборн створили в'язаний яскраво-червоний вовняний светр з круглим вирізом. Джемпер мав нестандартний принт: багато білих овець з однією чорною.

Принцеса Діана одягла його у червні 1981 року на грі з поло свого нареченого принца Чарльза. Так вийшло, що на заході Леді Ді пошкодила светр, тому його відправили дизайнеркам на ремонт. Втім, вони вирішили зробити новий джемпер для Діани, а пошкоджений залишили у себе. Через 40 роки жінки знайшли оригінал на горищі.

Від так, його продали на аукціоні Sotheby's за $1,14 мільйона.

Светр принцеси Діани / Скриншот з сайту аукціону

Сім'я з України та кольє "Лебедине озеро"

Коштовну прикрасу подарував принцесі Діані її останній коханий Доді аль-Файєд. "Лебедине озеро" вона одягла на гала-вечір у королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Це був її останній офіційний вихід перед смертю.

Кольє складається зі 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. У 2008 році пара з України стала власниками цієї прикраси та сережок, які виготовили до комплекту. Та у 2023 році вони наважились на продаж коштовності, адже через війну в Україні їм стало важко утримувати бізнес. Частину коштів обіцяли спрямувати на відновлення зруйнованих міст нашої країни.

Кольє "Лебедине озеро" вважається єдиною прикрасою, яка коли-небудь продавалася публічно. Стартова ціна була від 5 до 15 мільйонів доларів США.

Останній офіційний вихід принцеси Діани перед смертю з кольє "Лебедине озеро" / Фото Getty images

Аметистовий хрест

У 1920-х роках було створено масивний хрест Аттали виконаний з аметистів та доповнений діамантами. Принцеса Діана неодноразово позичала його в магазині Garrard Jewellers, однак ніколи ним не володіла особисто.

Хрест вважається унікальною прикрасою з діамантами вагою 5,25 карата.

У січні 2023 року скандальна Кім Кардашян придбала цю прикрасу за майже 164 тисячі фунтів стерлінгів.

Принцеса Діана запам'яталася виходом з хрестом на гала-концерті зі збору коштів для благодійної організації Birthright у 1987 році.

Принцеса Діана в аметистовому хресті / Фото Getty images

У 2024 році Кім Кардашян одягла прикрасу для церемонії LACMA Art+Film Gala, що проходила у Лос-Анджелесі.

Кім Кардашян одягнула хрест принцеси Діани / Скриншот з інстаграм-сторіс знаменитості

Автомобіль Леді Ді

На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку у 2023 році продали автомобіль Ford Escort, який належав принцесі Діані. Нові власники автівки заплатили за лот 806 тисяч доларів.

Блуза, яку одягала у день заручин

У 1981 році принцеса Діана одягла блідо-рожеву блузу з атласною стрічкою, зав'язаною на бант під коміром, для портретної зйомки. У цей день вона заручилась з тодішнім принцом Уельським.

А оцінили блузку в 80 – 100 тисяч доларів.

Блуза принцеси Діани / Фото Julien's Auctions

Три сукні за сотні тисяч доларів

У червні 2024 року на аукціоні під назвою Princess Diana's Elegance & A Royal Collection продали чимало речей, які належали принцесі Діані. Найбільше грошей заплатили за культові сукні.

До прикладу, за сукню без бретелей з темно-блакитного тюлю Murray Arbied, яку Діана одягала двічі в 1986 році – на прем'єрі "Привида опери" та на вечері з королем Греції Костянтином – і на виставі "Попелюшки" в Королівському оперному театрі в 1987 році, віддали 780 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани / Фото Julien's Auctions

За пурпурову вечірню сукню Діани з відкритими плечима з шовку та мережива, яка була розроблена Віктором Едельштейном, заплатили 910 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани / Фото Julien's Auctions

І третім лотом стала чорна оксамитова вечірня сукня, розроблена Кетрін Вокер для принцеси Діани. За вбрання заплатили майже 572 тисячі доларів.

Сукня принцеси Діани / Фото Julien's Auctions

Загалом на аукціоні було продано 205 лотів.

Рукописні листи та листівки

Ці листи принцеса Діана писала до Вайолет Колісон, економки в Парк-Хаусі в маєтку Сандрінгем, де вона провела дитинство. У рукописах вона ділилась певною інформацією про своє життя, дякувала за подарунки для сина тощо.

Їх купили за 51 850 фунтів стерлінгів.

Листи принцеси Діани / Фото аукціонного дому Sworders

До слова, на аукціоні у Великій Британії продали лист полковника Арчібальда Грейсі, написаний за кілька днів до катастрофи "Титаніка", за рекордні 400 000 доларів.

Оксамитова сукня баклажанового кольору

На аукціоні Sotheby's виставили вечірню оксамитову сукню у баклажановому кольорі, яку розробив у 1989 році модельєр Віктор Едельштейн.

За місяць до своєї смерті 1997 року принцеса Діана продала це вбрання на благодійному аукціоні Christie's за 24 тисячі доларів. У 2023 році баклажанова сукня пішла з молотка за 600 тисяч доларів.

Оксамитова сукня принцеси Діани / Фото Getty images

Синьо-чорна сукня з вишитими зірками

Сукню, яку створив модельєр Жек Азагурі і яку принцеса Діана одягала у 1985 році в італійському місті Флоренція та у 1986 році в канадському Ванкувері, у 2023 році продали на аукціоні за 1,148 мільйона доларів.

Принцеса Діана у Флоренції / Фото Getty images

Насправді це невеличкий список тих речей, які було продано на аукціонах, але у цьому переліку є особливі сукні та коштовності, які мають свою історію та цінність.