Прикраси, сукні, светр, листи: за які суми пішли з аукціону речі принцеси Діани
- На аукціонах продано багато речей принцеси Діани, зокрема светр з чорною овечкою за $1,14 мільйона, автомобіль Ford Escort за $806 тисяч, та синьо-чорну сукню з вишитими зірками за $1,148 мільйона.
- Коштовності, як-от кольє "Лебедине озеро" з діамантами й перлинами, та аметистовий хрест, також були продані за значні суми, причому частину коштів з продажу кольє обіцяли направити на відновлення зруйнованих міст в Україні.
Сьогодні у світі поширена практика продавати речі відомих людей на аукціоні. На таких заходах виручають чималі суми грошей, а деколи навіть встановлюють рекорди.
На жаль, життя принцеси Діани обірвалось раптово, а новина про її смерть сколихнула весь світ. І це не дивно, адже її називали "королевою людських сердець". Від так, час від часу на аукціонах з'являються речі покійної принцеси Діани, які купують за великі суми, пише Show24.
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Светр із чорною овечкою
У 2023 році на аукціон виставили лот, який понад 40 років пролежав на горищі. У 1979 році дизайнерки Саллі М'юір і Джоанна Осборн створили в'язаний яскраво-червоний вовняний светр з круглим вирізом. Джемпер мав нестандартний принт: багато білих овець з однією чорною.
Принцеса Діана одягла його у червні 1981 року на грі з поло свого нареченого принца Чарльза. Так вийшло, що на заході Леді Ді пошкодила светр, тому його відправили дизайнеркам на ремонт. Втім, вони вирішили зробити новий джемпер для Діани, а пошкоджений залишили у себе. Через 40 роки жінки знайшли оригінал на горищі.
Від так, його продали на аукціоні Sotheby's за $1,14 мільйона.
Сім'я з України та кольє "Лебедине озеро"
Коштовну прикрасу подарував принцесі Діані її останній коханий Доді аль-Файєд. "Лебедине озеро" вона одягла на гала-вечір у королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Це був її останній офіційний вихід перед смертю.
Кольє складається зі 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. У 2008 році пара з України стала власниками цієї прикраси та сережок, які виготовили до комплекту. Та у 2023 році вони наважились на продаж коштовності, адже через війну в Україні їм стало важко утримувати бізнес. Частину коштів обіцяли спрямувати на відновлення зруйнованих міст нашої країни.
Кольє "Лебедине озеро" вважається єдиною прикрасою, яка коли-небудь продавалася публічно. Стартова ціна була від 5 до 15 мільйонів доларів США.
Аметистовий хрест
У 1920-х роках було створено масивний хрест Аттали виконаний з аметистів та доповнений діамантами. Принцеса Діана неодноразово позичала його в магазині Garrard Jewellers, однак ніколи ним не володіла особисто.
Хрест вважається унікальною прикрасою з діамантами вагою 5,25 карата.
У січні 2023 року скандальна Кім Кардашян придбала цю прикрасу за майже 164 тисячі фунтів стерлінгів.
Принцеса Діана запам'яталася виходом з хрестом на гала-концерті зі збору коштів для благодійної організації Birthright у 1987 році.
У 2024 році Кім Кардашян одягла прикрасу для церемонії LACMA Art+Film Gala, що проходила у Лос-Анджелесі.
Автомобіль Леді Ді
На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку у 2023 році продали автомобіль Ford Escort, який належав принцесі Діані. Нові власники автівки заплатили за лот 806 тисяч доларів.
Блуза, яку одягала у день заручин
У 1981 році принцеса Діана одягла блідо-рожеву блузу з атласною стрічкою, зав'язаною на бант під коміром, для портретної зйомки. У цей день вона заручилась з тодішнім принцом Уельським.
А оцінили блузку в 80 – 100 тисяч доларів.
Три сукні за сотні тисяч доларів
У червні 2024 року на аукціоні під назвою Princess Diana's Elegance & A Royal Collection продали чимало речей, які належали принцесі Діані. Найбільше грошей заплатили за культові сукні.
До прикладу, за сукню без бретелей з темно-блакитного тюлю Murray Arbied, яку Діана одягала двічі в 1986 році – на прем'єрі "Привида опери" та на вечері з королем Греції Костянтином – і на виставі "Попелюшки" в Королівському оперному театрі в 1987 році, віддали 780 тисяч доларів.
За пурпурову вечірню сукню Діани з відкритими плечима з шовку та мережива, яка була розроблена Віктором Едельштейном, заплатили 910 тисяч доларів.
І третім лотом стала чорна оксамитова вечірня сукня, розроблена Кетрін Вокер для принцеси Діани. За вбрання заплатили майже 572 тисячі доларів.
Загалом на аукціоні було продано 205 лотів.
Рукописні листи та листівки
Ці листи принцеса Діана писала до Вайолет Колісон, економки в Парк-Хаусі в маєтку Сандрінгем, де вона провела дитинство. У рукописах вона ділилась певною інформацією про своє життя, дякувала за подарунки для сина тощо.
Їх купили за 51 850 фунтів стерлінгів.
До слова, на аукціоні у Великій Британії продали лист полковника Арчібальда Грейсі, написаний за кілька днів до катастрофи "Титаніка", за рекордні 400 000 доларів.
Оксамитова сукня баклажанового кольору
На аукціоні Sotheby's виставили вечірню оксамитову сукню у баклажановому кольорі, яку розробив у 1989 році модельєр Віктор Едельштейн.
За місяць до своєї смерті 1997 року принцеса Діана продала це вбрання на благодійному аукціоні Christie's за 24 тисячі доларів. У 2023 році баклажанова сукня пішла з молотка за 600 тисяч доларів.
Синьо-чорна сукня з вишитими зірками
Сукню, яку створив модельєр Жек Азагурі і яку принцеса Діана одягала у 1985 році в італійському місті Флоренція та у 1986 році в канадському Ванкувері, у 2023 році продали на аукціоні за 1,148 мільйона доларів.
Насправді це невеличкий список тих речей, які було продано на аукціонах, але у цьому переліку є особливі сукні та коштовності, які мають свою історію та цінність.