Масове отруєння в ресторані "Китайський привіт": що кажуть люди, які постраждали

Кількість людей, які отруїлися в новому ресторані Михайла Кацуріна у Львові, стрімко зростає. Мовиться про "Китайський привіт", який нещодавно відкрили у місті.

Вже відомо про понад пів сотні постраждалих. Серед них – діти. Постраждалі поділилися подробицями про своє самопочуття, пише Show 24. Серед основних ознак: нудота, діарея, висока температура, слабкість, ломота в тілі.

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Так, станом на 17 липня до лікарів звернулися щонайменше 56 людей, серед яких – 8 дітей віком від 8 до 17 років. Найбільше звернень почалося 15 липня – на третій день після відкриття закладу. Водночас багато пацієнтів скаржилися, що симптоми з'явилися ще 14 липня.

В інфекційній лікарні Львова повідомили, що частина пацієнтів перебуває у стані середньої та важкої тяжкості.

Ксенія Ільчук розповіла, що її госпіталізували після того, як вона втратила свідомість через погане самопочуття. Зокрема, у неї була висока температура. Лікарі призначили дівчині крапельниці.

Григорій Давидов теж почувся зле після відвідин ресторану "Китайський привіт". У нього піднялася температура та з'явилася слабкість у тілі.

Зараз обоє постраждалих почуваються краще.

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Софія Ханас разом зі своїм хлопцем також отруїлися після обіду в закладі Михайла Кацуріна у Львові. Про це дівчина розповіла у соцмережах. У них з коханим піднялася температура понад 39°C. У Софії виявили запалення кишківника, а в хлопця – ще й ураження печінки. Ханас наголосила, що це "найгірший досвід у їхньому житті".



Софія Ханас розповіла про те, як отруїлася в новому закладі Міці Кацуріна у Львові / Скриншоти з Threads

Настя Іванишин, відома блогерка, також зізналася, що отруїлася в ресторані "Китайський привіт" і продовжує лікування. Її стан поки нестабільний, температура, за словами дівчини, не спадає вже декілька днів.

Настя Іванишин отруїлася в новому закладі Міші Кацуріна у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Хоч відвідувачі куштували різні страви, багато хто згадав про сінгапурський чизкейк – популярний десерт, що містить сирі яйця. Саме він може бути потенційною причиною зараження. Симптоми у постраждалих свідчать про ймовірне зараження сальмонелою, однак лабораторні дослідження ще тривають.

Що сталося з рестораном Кацуріна після масового отруєння відвідувачів?

Наразі ресторан у Львові тимчасово зачинено. Санітарна служба провела перевірку, протестувала працівників, оглянула приміщення та відібрала зразки їжі. Усі продукти, які залишилися в закладі, вирішили утилізувати.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм (ч. 1 ст. 325 КК України). Винуватцеві може загрожувати штраф, арешт або обмеження волі до шести місяців.

Михайло Кацурін повідомив, що заклад покриває витрати на лікування постраждалих та підтримує зв'язок з усіма, хто звернувся по допомогу.

До того ж відомо, що й ресторатор Міша Кацурін отруївся у власному закладі у Львові.