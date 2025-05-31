У вагітної Ріанни помер батько: чому у співачки були з ним складні стосунки

Батько барбадоської співачки Ріанни помер у віці 70 років. Рональд Фенті, у якого були часті конфлікти з зірковою донькою, пішов з життя через хворобу.

Рональда Фенті не стало 31 травня у Лос-Анджелесі. Про це пише Show24 з посиланням на Page Six.

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Невідомо, що саме стало причиною смерті чоловіка. У пресі вказують, що Рональд Фенті певний час хворів. В останні дні життя чоловік потрапив у медичний центр. Відомо, що Ріанна з братом приїжджала до закладу, але співачка нібито не підіймалась до палати. Наразі вона публічно не відреагувала на втрату батька.

Сім'я Ріанни зібралась в Каліфорнії. Там вшанують пам'ять Рональда Фенті та проведуть його в останню путь.

Додамо, трагічна новина з'явилась на тлі нещодавньої появи Ріанни на публіці з округлим животиком. Співачка втретє стане мамою.

Що відомо про стосунки Ріанни з батьком

Рональд Фенті тривалий час боровся з алкогольною і наркотичною залежностями. Це спричиняло часті конфлікти між ним і зірковою донькою.

У 2011 році Ріанна називала їхні стосунки "дивними". Співачка казала, що не розуміє деяких його вчинків. Згодом вона оголосила, що все-таки підтримує контакт з батьком і розрізняє його як тата і як чоловіка.



Ріанна з батьком / Фото з інстаграму Ріанни

Але розбіжності не припинилися. У 2019 Ріанна подала на батька до суду нібито за використання її імені для фінансової вигоди через його компанію Fenty Entertainment. Згодом співачка відхилила позов.

Рональд Фенті розповідав, що Ріанна кілька разів приїжджала на Барбадос до сім'ї разом з чоловіком і сином.