Рональда Фенти не стало 31 мая в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Show24 со ссылкой на Page Six.

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Неизвестно, что именно стало причиной смерти мужчины. В прессе указывают, что Рональд Фенти некоторое время болел. В последние дни жизни мужчина попал в медицинский центр. Известно, что Рианна с братом приезжала в заведение, но певица якобы не поднималась в палату. Сейчас она публично не отреагировала на потерю отца.

Семья Рианны собралась в Калифорнии. Там почтят память Рональда Фенти и проведут его в последний путь.

Добавим, трагическая новость появилась на фоне недавнего появления Рианны на публике с округлым животиком. Певица в третий раз станет мамой.

Что известно об отношениях Рианны с отцом

Рональд Фенти долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Это вызывало частые конфликты между ним и звездной дочерью.

В 2011 году Рианна называла их отношения "странными". Певица говорила, что не понимает некоторых его поступков. Впоследствии она объявила, что все-таки поддерживает контакт с отцом и различает его как папу и как мужа.



Рианна с отцом / Фото из инстаграма Рианны

Но разногласия не прекратились. В 2019 году Рианна подала на отца в суд якобы за использование ее имени для финансовой выгоды через его компанию Fenty Entertainment. Впоследствии певица отклонила иск.

Рональд Фенти рассказывал, что Рианна несколько раз приезжала на Барбадос к семье вместе с мужем и сыном.