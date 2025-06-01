Жены кандидатов – Малгожата Тшасковская и Марта Навроцкая, – хоть и происходят из разных миров, однако имеют много общего, передает 24 Канал со ссылкой на Euroactiv. Участие в семейной и общественной жизни выделяет их среди предыдущих кандидаток на должность первых леди.
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Биография Малгожаты Тшасковской
47-летняя Малгожата Тшасковская, жена мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата от Гражданской коалиции на пост президента Польши, является активным лицом не только в политике, но и в сферах, связанных с социальными вопросами и образованием.
Известно, что Малгожата и Рафал познакомились во время его обучения в Колледже Европы в Натолине в 1997 году, а в 2002 году поженились. Супруги имеют двоих детей – Александру и Станислава.
Более десяти лет – с 2007 по 2019, – Тшасковская работала в Варшавской ратуше, где отвечала, в частности, за продвижение города и проекты, поддерживающие его экономическое развитие. Когда ее муж стал городским головой Варшавы, женщина уволилась и направила свои силы на общественную деятельность. Особое внимание потенциальная первая леди уделяет защите прав женщин.
Малгожата Тшасковская во время встречи с избирателями / фото Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl
Женщина отмечает, что имеет прогрессивный подход к воспитанию детей и их отношений с Католической церковью. Она хочет, чтобы они самостоятельно сформировали свое отношение к религии.
Церковь не выдержала испытания, когда ПиС атаковала суды или права женщин, когда протестовали люди с инвалидностью или матери детей с особыми образовательными потребностями. Вот почему я не отправила Стася к причастию, и наши дети больше не ходят на уроки религии,
– прокомментировала она свои отношения с церковью.
В контексте политических вопросов Малгожата часто обращается к личному опыту борьбы за права женщин.
"Прежде чем родить сына, я потеряла две беременности. Вторую - на пятом месяце, когда моей дочери Оле было всего три года. Врачи были вынуждены вызвать преждевременные роды. Если бы эта потеря произошла сейчас, я бы не решилась снова забеременеть, потому что из-за нынешнего закона я бы боялась за свое здоровье и жизнь", – призналась она в одном из интервью.
Навроцкий неоднократно подчеркивал, что Марта является его большой поддержкой – как жена, мать и партнерша в общественной жизни. В начале года она взяла отпуск с работы, чтобы помочь мужу на выборах. Сейчас она активно участвует в президентской компании, акцентируя на традициях и семейных ценностях.