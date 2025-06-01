Жены кандидатов – Малгожата Тшасковская и Марта Навроцкая, – хоть и происходят из разных миров, однако имеют много общего, передает 24 Канал со ссылкой на Euroactiv. Участие в семейной и общественной жизни выделяет их среди предыдущих кандидаток на должность первых леди.

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Биография Малгожаты Тшасковской

47-летняя Малгожата Тшасковская, жена мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата от Гражданской коалиции на пост президента Польши, является активным лицом не только в политике, но и в сферах, связанных с социальными вопросами и образованием.

Известно, что Малгожата и Рафал познакомились во время его обучения в Колледже Европы в Натолине в 1997 году, а в 2002 году поженились. Супруги имеют двоих детей – Александру и Станислава.

Более десяти лет – с 2007 по 2019, – Тшасковская работала в Варшавской ратуше, где отвечала, в частности, за продвижение города и проекты, поддерживающие его экономическое развитие. Когда ее муж стал городским головой Варшавы, женщина уволилась и направила свои силы на общественную деятельность. Особое внимание потенциальная первая леди уделяет защите прав женщин.

Малгожата Тшасковская во время встречи с избирателями / фото Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Женщина отмечает, что имеет прогрессивный подход к воспитанию детей и их отношений с Католической церковью. Она хочет, чтобы они самостоятельно сформировали свое отношение к религии.

Церковь не выдержала испытания, когда ПиС атаковала суды или права женщин, когда протестовали люди с инвалидностью или матери детей с особыми образовательными потребностями. Вот почему я не отправила Стася к причастию, и наши дети больше не ходят на уроки религии,

– прокомментировала она свои отношения с церковью.

В контексте политических вопросов Малгожата часто обращается к личному опыту борьбы за права женщин.

"Прежде чем родить сына, я потеряла две беременности. Вторую - на пятом месяце, когда моей дочери Оле было всего три года. Врачи были вынуждены вызвать преждевременные роды. Если бы эта потеря произошла сейчас, я бы не решилась снова забеременеть, потому что из-за нынешнего закона я бы боялась за свое здоровье и жизнь", – призналась она в одном из интервью.

Кроме этого, как человек, переживший рак, Тшасковская часто подчеркивает важность профилактической медицинской помощи и здравоохранения в Польше. Биография Марты Навроцкой 39-летняя Марта Навроцкая, жена Кароля Навроцкого, кандидата, которого поддерживает ПиС, профессионалка с сильным характером и важной ролью в государственной службе. Навроцкая почти 20 лет своей жизни посвятила таможенной и налоговой службе. Сначала она работала в Таможенной службе, а с 2017 года в Национальной налоговой администрации (KAS) – учреждении, известной борьбой с так называемой "НДС-мафией" и эффективным сокращением налогового разрыва в Польше. Одной из специализаций KAS является мониторинг нефтяной и алкогольной промышленности и борьба с незаконными азартными играми. Марта Навроцкая считает, что борьба с незаконными азартными играми – это не только вопрос права, но и социальной ответственности. Кандидат замечает, что за время ее работы в учреждении разрыв в уплате НДС в Польше значительно уменьшился, а поступления от этого налога выросли. Марта Навроцкая вместе с мужем / фото Piotr Polak / PA Супруги Навроцких имеют троих детей – двух сыновей, Даниэля и Антони, и дочь Катажину. Старший сын Даниэль уже взрослый и даже баллотировался от ПиС на местных выборах в городской совет Гданьска в 2024 году. Кароль Навроцкий не является его биологическим отцом, однако тот относится к парню, как к родному. Меня поразило то, что для него (Кароля Навроцкого – 24 Канал) не было препятствием то, что мне 19 лет и я имею двухлетнего сына,

– говорит Марта. Кандидат в президенты неоднократно подчеркивал, что Марта является его большой поддержкой – как жена, как мать, и как партнерша. В частности, в начале 2025 года она взяла отпуск, чтобы помогать мужу на выборах.

Навроцкий неоднократно подчеркивал, что Марта является его большой поддержкой – как жена, мать и партнерша в общественной жизни. В начале года она взяла отпуск с работы, чтобы помочь мужу на выборах. Сейчас она активно участвует в президентской компании, акцентируя на традициях и семейных ценностях.