07:16, 1 июня

Накануне выборов вокруг Навроцкого развернулись сразу несколько скандалов. Так, появилась информация, что он участвовал в столкновениях футбольных фанатов и часто был участником жестоких драк.

Также Навроцкого обвиняют в мошенничестве с жильем. В СМИ писали, что кандидат в президенты Польши якобы обещал ухаживать за пожилым соседом, а взамен – завладел его квартирой, выселив мужчину в дом престарелых.

Более того, недавно СМИ обнародовали информацию, что Навроцкий во время работы в отеле вызывал проституток для гостей.