Как проходят выборы в Польше, какие позиции Навроцкого и Тшасковского, что они говорили об Украине – сообщает 24 Канал.
Важно Оппозиционный кандидат в президенты Польши готов не поддерживать вступление Украины в НАТО
Выборы президента в Польше
Накануне выборов Навроцкий оказался в эпицентре скандалов
Накануне выборов вокруг Навроцкого развернулись сразу несколько скандалов. Так, появилась информация, что он участвовал в столкновениях футбольных фанатов и часто был участником жестоких драк.
Также Навроцкого обвиняют в мошенничестве с жильем. В СМИ писали, что кандидат в президенты Польши якобы обещал ухаживать за пожилым соседом, а взамен – завладел его квартирой, выселив мужчину в дом престарелых.
Более того, недавно СМИ обнародовали информацию, что Навроцкий во время работы в отеле вызывал проституток для гостей.
На выборах ожидается высокая явка, ведь новый президент Польши кардинально повлияет на политику страны в будущем. Так, если президентом станет Навроцкий, то ожидаются конфронтации с ЕС, отвержение климатической политики и миграционного пакета ЕС.
Кроме того, может уменьшиться поддержка и оказание помощи Украине.
Что говорили об Украине
Тшасковский и Навроцкий имеют кардинально разные позиции относительно Украины. Так, Рафал Тшасковский выступает за вступление Украины в ЕС и НАТО. Он убежден, что это укрепит безопасность Польши и союзов в целом. Кроме того, Тшасковский активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения России.
В то же время во время дебатов 13 мая он высказал скандальное заявление. По словам Тшасковского, Украина якобы должна быть "Буферной зоной" между Россией и странами Запада, выступил против отправки польских войск в Украину и призвал к уменьшению соцподдержки украинцев в Польше.
Навроцкий известен своими антиукраинскими заявлениями. Он выступает против членства Украины в НАТО и ЕС, пока "не будут решены исторические вопросы", в частности – по Волынской трагедии. Он также считает, что поддержка Украины "ослабляет польскую армию".
Кандидаты в президенты Польши
Граждане Польши будут выбирать между двумя кандидатами – Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким.
Рафал Тшасковский – представитель леволиберального лагеря, мэр Варшавы, член партии "Гражданская платформа", чей лидер Дональд Туск сейчас является премьер-министром.
Кароль Навроцкий – глава польского Института национальной памяти, представитель правоконсервативного лагеря. Формально – самовыдвиженец, однако его поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость".
По данным опросов, разрыв между Тшасковским и Навроцким – минимальный. Различные ресурсы сообщали о разрыве около 1,7%. Так, Тшасковского поддерживают 46% избирателей, а Навроцкого – 47,7%.
В Польше проходит второй тур президентских выборов
В воскресенье, 1 июня, в Польше проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки начнут свою работу в 07:00 по местному времени. Голосование продлится до 21:00.