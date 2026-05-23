Автор культового хіта It Takes Two: помер американський репер Роб Бейс

Хіп-хоп легенда Роб Бейс пішов з життя. Виконавець, якого знають за хіт It Takes Two, помер після боротьби з раком.

Роб Бейс (справжнє ім'я – Роберт Джиньярд) помер у віці 59 років. В останні миті життя поряд з ним була його родина. Про це повідомили на офіційній сторінці музиканта в інстаграмі.

У дописі розповіли, що виконавець пішов з життя у п'ятницю, 22 травня, за кілька днів після дня народження.

Відомо, що останні роки життя Роб Бейс боровся з онкологічним захворюванням. Однак його близькі не розсекречували деталі й не ділилися з публікою, у якому стані перебуває музикант.

Музика, енергія та спадщина Роба допомогли сформувати ціле покоління й подарували радість мільйонам людей у всьому світі. Поза сценою він був люблячим батьком, сім’янином, другом і творчою силою, чий вплив ніколи не буде забутий,

Роб Бейс пішов з життя / Фото з інстаграму музиканта

Що відомо про Роба Бейса?

Репер народився у Гарлемі, штат Нью-Йорк. Він став відомим як учасник хіп-хоп дуету Rob Base and DJ E-Z Rock. Перший сингл вийшов у 1986 році, а вже через два роки гурт здобув світову популярність. Тоді на світ з'явився хіт It Takes Two, що став класикою хіп-хопу.

Пісня зайняла третю сходинку в чарті Billboard Hot Dance/Club Songs та здобула статус платинової від Американської асоціації звукозаписної індустрії. Треком надихалися інші відомі виконавці, також він звучав у фільмах та іграх.