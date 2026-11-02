"Швидше ростуть свої": ROXOLANA вперше за довгий час замилувала кадрами маленької доньки

Вперше за довгий час популярна співачка ROXOLANA показала свою маленьку донечку Софію. Зіркова матуся зворушила шанувальників теплими кадрами з підрослою крихіткою, викликавши хвилю ніжності в соцмережах.

Днями зіркова матуся відсвяткувала перший рочок від дня народження донечки Софії, про що зворушливо повідомила у своєму інстаграмі. Виконавиця поділилася милими кадрами зі святкування, показавши дівчинку в затишній домашній атмосфері серед подарунків. Особливу увагу привернув розкішний триярусний святковий торт для іменинниці, прикрашений символічною свічкою з цифрою один.

З нагоди свята Роксолана вбрала дівчинку в біле ніжне вбрання зі спідницею з фатину в горошок та навіть зробила святкову зачіску, додавши шпильки у вигляді білих квітів. Дуже зворушливий кадр!



Донька Роксолани Софія / Фото з інстаграму roxolanas

Часто кажуть: Як швидко ростуть чужі діти, але чому ніхто не казав, що ще швидше ростуть свої?

– розчулено написала артистка.



ROXOLANA з донькою / скриншот сторіз

Артистка вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя й тримає родину якомога далі від сторонніх очей. Вона також приховує чоловіка та батька своєї дитини. Проте у шоубізнесових колах вже давно ходять чутки, що чоловіком співачки є один із синів політика Юрія Бойка. Сама зірка не розкриває тривалість їхніх стосунків, проте зазначала, що обранець дуже активно залучений у виховання та догляд за дитиною.



Торт на день народження доньки Роксолани / Фото з інстаграму roxolanas



Маленька донечка співачки ROXOLANA / Фото з інстаграму roxolanas

Серед зіркових батьків це не єдина радісна подія, адже нещодавно вперше стала мамою акторка Катерина Тишкевич, яка народила сина Даніеля від свого чоловіка, актора Валентина Томусяка.