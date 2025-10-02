Новина про розлучення Романа Сасанчина та Іванни стала справжнім шоком. Раніше дівчина зізнавалась, що вони дійсно були на межі розлучення, однак їм вдалось пройти цей етап. Але зараз пара таки розійшлась.

Як казала Іванна, до кінця року їх мають офіційно розлучити. Та шанувальникам співака було цікаво, хто став ініціатором, а Роман нарешті відповів на це запитання, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

Спершу колишні закохані казали, що не будуть вдаватись у подробиці їхнього розлучення, адже не хочуть виносити все це на публіку. Та цього разу щось змінилось. Роман виставив на сторінці в інстаграмі спеціальне віконечко для запитань, куди всі охочі могли поставити співаку своє запитання. Хтось із користувачів поцікавився, що стало причиною розлучення.

Чоловік відповів, що це рішення належить Іванні. Тобто дівчина стала ініціаторкою їхнього розриву.

Роман Сасанчин розповів, хто став ініціатором розлучення / Скриншот з інстаграму

Крім того, артист уже давно не бачився з донькою, адже Іванна з малечею перебуває у Польщі. Роман дуже сильно чекає на зустріч з дитиною.

Роман Сасанчин розповів, чи бачиться з донькою / Скриншот з інстаграму

А на запитання "Як ти?", хлопець відповів доволі лаконічно.

Радію, що досі живу й маю сили інколи усміхатися,

– додав співак.

Раніше пара пережила серйозну втрату. Іванна в інстаграмі ділилась, що вона дізналась про вагітність, але через декілька тижнів плід завмер.

Що відомо про шлюб Романа та Іванни Сасанчинів?