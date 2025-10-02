Новость о разводе Романа Сасанчина и Иванны стала настоящим шоком. Ранее девушка признавалась, что они действительно были на грани развода, однако им удалось пройти этот этап. Однако сейчас пара таки разошлась.

Как говорила Иванна, до конца года их должны официально развести. И поклонникам певца было интересно, кто стал инициатором, а Роман наконец ответил на этот вопрос, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Сначала бывшие влюбленные говорили, что не будут вдаваться в подробности их развода, ведь не хотят выносить все это на публику. Но на этот раз что-то изменилось. Роман выставил на странице в инстаграме специальное окошко для вопросов, куда все желающие могли поставить певцу свой вопрос. Кто-то из пользователей поинтересовался, что стало причиной развода.

Мужчина ответил, что это решение принадлежит Иванне. То есть девушка стала инициатором их разрыва.

Роман Сасанчин рассказал, кто стал инициатором развода / Скриншот из инстаграма

Кроме того, артист уже давно не виделся с дочкой, ведь Иванна с малышом находится в Польше. Роман очень сильно ждет встречи с ребенком.

Роман Сасанчин рассказал, видится ли с дочкой / Скриншот из инстаграма

А на вопрос "Как ты?", парень ответил довольно лаконично.

Радуюсь, что до сих пор живу и имею силы иногда улыбаться,

– добавил певец.

Ранее пара пережила серьезную потерю. Иванна в инстаграме делилась, что она узнала о беременности, но через несколько недель плод замер.

Что известно о браке Романа и Иванны Сасанчинов?