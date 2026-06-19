Переможець "Голосу країни 10" Роман Сасанчин офіційно розлучився з дружиною
Переможець 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин офіційно розлучився з дружиною Іванною. Вони перебували у шлюбі близько 5 років.
Про офіційне розірвання шлюбу з Романом Іванна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
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Прийшов витяг з суду, що шлюб офіційно розірваний,
– написала Іванна.
Роман Сасанчин оголосив про розлучення з дружиною у вересні минулого року. Ініціаторкою розриву стала Іванна. Зараз вона разом з донькою Елізабет проживає в Польщі, де будує стосунки з хлопцем на ім'я Андрій.
У квітні переможець "Голосу країни 10" розповів, що не бачився з колишньою дружиною та донькою відтоді, як вони поїхали до Польщі. Роман та Іванна підтримують спілкування заради Елізабет.
Справжню причину розлучення Сасанчин не розрив, але зауважив, що вони обоє робили помилки. Іванна заявляла, що колишній чоловік фінансово допомагає дитині, але більша частина витрат лежить на ній.
Головне про стосунки Романа Сасанчина з Іванною
- Роман та Іванна познайомилися у 2020 році через спільних друзів. Через декілька місяців вони з'їхалися.
- У 2021 році Сасанчин освідчився коханій, того ж року стало відомом, що Іванна вагітна первістком.
- Закохані одружилися до пологів. 30 грудня 2021 році в них народилася донька Елізабет.
- Узимку 2023 року Роман та Івана повінчалися.