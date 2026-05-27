Чи може Росія повернутись на Євробачення: виконавчий продюсер дав чітку відповідь

Виконавчий продюсер Євробачення Герт Карк висловився щодо політичних дискусій. Він відповів, чи може Росія знову взяти участь у конкурсі.

Герт Карк в інтерв'ю естонському суспільному мовнику наголосив – Росія не може повернутися на Євробачення. Він дав чітку відповідь, пише ERR.

Російські телерадіокомпанії не є членами Європейської мовної спілки або були з неї виключені. Тож однозначно ні – вони не повернуться,

– повідомив продюсер.

Також Герт Карк висловився про дискусії навколо участі Ізраїлю в Євробаченні. Він вирішив не займати позиції у цьому питанні. Але зазначив, що EBU завжди має плани на випадок, якщо країна-переможець не зможе прийняти конкурс наступного року.

"На щастя, мені взагалі не доводиться мати справу з політикою. Я працюю з тими людьми, з якими мені доручено. Буду чесним, я ніколи в житті не голосував і мене це взагалі не цікавить. Я завжди відповідаю так: я естонець, мені й так доводиться турбуватися про Путіна, тож навіщо мені втручатися в чужий конфлікт?" – поділився Герт Карк.

Чому з'явилися розмови про повернення Росії?

Директор Євробачення Мартін Грін напередодні фіналу конкурсу пояснював, що мовна спілка виключила Росію начебто не через війну. Причина полягала в тому, що їхня телерадіокомпанія не була незалежною і, ймовірно, мала причетність до Кремля.

Мартін Грін сказав, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, якщо її мовник буде відповідати правилам. За це його розкритикували.

Згодом директор Євробачення заявив, що його слова потрактували хибно. Він чітко сказав, що жодних планів щодо повернення російського мовника на конкурс – немає.