"Боляче слухати": росіяни цинічно вкрали пісню Злати Огнєвіч задля пропаганди

Поки російські військові руйнують та нищать наші міста, українська культура теж бореться за своє існування. У Росії знову вкрали пісню – цього разу це хіт Злати Огнєвіч "За лісами, горами".

Злата Огнєвіч розповіла, що їй надіслали безліч відео з різних пропагандистських фестивалів, де виконували її вкрадену пісню. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співачки.

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Співачка отримала близько 30 роликів, де росіяни виконують її перероблену пісню "За лісами, горами". Всі ці заходи проходять за підтримки партії диктатора Путіна "Єдиної Росії". Частину з цих відео артистка показала в мережі.

Мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів при підтримці "Єдиної Росії", які мені боляче було дивитися та слухати. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже. В останню чергу я могла уявити, що моя пісня стане частиною російської пропаганди,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Росіяни вкрали пісню Злати Огнєвіч: відео

У мережі підтримали співачку та закликали послухати оригінальну пісню. Користувачі вже не дивуються вчинкам російських окупантів.

"Тепер оригінал треба разів сто послухати, щоб відносити душевну рівновагу"

"Жах. Кров з вух пішла"

"Огидно слухати"

"Злато, ти й пісня у твоєму виконанні - неперевершена! А ті... не можуть пережити, якщо то краще - не їхнє"

"Буду сьогодні слухати на повторі оригінал, щоб забути це".

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