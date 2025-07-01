Дружина Тополі вперше зізналася, де живе після того, як російська ракета зруйнувала їм квартиру

У ніч на 23 червня Київ зазнав масованого обстрілу російських військ. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі поруч з якою жили Тарас та Олена Тополя з дітьми.

Співачка вперше після атаки розсекретила, де тепер живе. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання РБК-Україна.

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З огляду на те, що базові речі – вода, газ, ліжко – є, то поки Олена залишається у своїй квартирі.

У мене два матрацики, на яких я сплю. Плита працює. Жити можна,

– зазначила дружина Тараса Тополі.

Водночас зіркова родина вже подала заявку на участь у державній програмі "єВідновлення". Утім, артистка прогнозує, що на допомогу доведеться чекати щонайменше кілька місяців, тому вони з чоловіком паралельно шукають нове житло. Олена Тополя зізналася, що зараз з цим дуже складно.

Нагадаємо, що житло подружжя, за словами фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, було майже повністю зруйноване: все всередині розтрощено, двері вигнуті й вирвані з коренем, також у помешканні зруйновані стіни.

На щастя, під час атаки ніхто з родини співаків не постраждав. Водночас у будинку навпроти сім'ї Тополі є поранені та загиблі.

Напередодні наша редакція писала про те, що Олена Тополя показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира.