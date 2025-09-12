Укр Рус
Show24 Українські зірки Співачка ROXOLANA вперше висловилася про вагітність: "Виживала вдома на дивані"
12 вересня, 12:32
2

Співачка ROXOLANA вперше висловилася про вагітність: "Виживала вдома на дивані"

Софія Хомишин
Основні тези
  • 28-річна українська співачка ROXOLANA очікує на народження первістка.
  • Вона розповіла про складний перший триместр вагітності й розсекретила, як зараз почувається.

28-річна українська співачка ROXOLANA, яка випустила популярний трек "Мистецтво", чекає на народження первістка. Днями вона вперше прокоментувала свою вагітність.

Зокрема, розповіла про те, як змінився її стан. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки. 

Як виявилося, на перших місяцях вагітності ROXOLANA не дуже добре себе почувала.

Випала на 1 триместр з життя. Виживала вдома на дивані,
– зізналася співачка. 

Водночас зараз, за її словами, все, так само як було і до вагітності. 

Може навіть трішки активніше, хоча іноді буває важко фізично. Моментами сильно збільшується тривожність,
– додала артистка. 

І до того ж назвала "плюшку", яку отримала під час вагітності, – шкіра стала чистою і гладкою на обличчі та спині. 

Співачка ROXOLANA прокоментувала свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Що відомо про особисте життя ROXOLANA?

  • Співачка, як сама розповідала, вже багато років перебуває у стосунках.
  • У ЗМІ ROXOLANA називають невісткою колишнього співголови забороненої в України проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Юрія Бойка. Проте сама вона досі не розкриває особу чоловіка і не підтверджує родинних зв'язків з Бойком.
  • ROXOLANA зазначала, що її коханий – інтроверт, тому вона не транслює їхні стосунки в соцмережах. 