Співачка ROXOLANA похрестила новонароджену донечку і розсекретила її хрещених

На початку листопада 28-річна українська співачка ROXOLANA вперше стала мамою, народивши донечку Софійку.

Артистка вже встигла похрестити дівчинку і розповіла, як все пройшло. Зокрема, вона зізналася, хто став хрещеними батьками доньки. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

ROXOLANA зазначила, що вони з чоловіком похрестили Софійку "красиво, камерно і тихо". Хрещеними батьками дівчинки стали друзі та рідні подружжя.

Я – з заходу України, в мене багато родини. Були тільки родичі й друзі близькі з дитинства,

– розповіла артистка.

Для довідки! Співачка ROXOLANA родом зі Львова, але переїхала до Києва, де зараз мешкає з родиною. У інтерв'ю для видання "ТиКиїв" артистка поділилася, що раз на місяць старається приїжджати у рідне місто.

Що ROXOLANA розповіла про материнство?