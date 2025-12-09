Укр Рус
9 декабря, 14:41
2

Певица ROXOLANA покрестила новорожденную дочь и рассекретила ее крестных

София Хомишин
Основні тези
  • Украинская певица ROXOLANA покрестила свою новорожденную дочь Софийку в кругу близких родственников и друзей.
  • Певица рассказала, что материнские обязанности она с мужем поделили поровну, хотя времени на работу пока не хватает.

В начале ноября 28-летняя украинская певица ROXOLANA впервые стала мамой, родив дочь Софийку.

Артистка уже успела покрестить девочку и рассказала, как все прошло. В частности, она призналась, кто стал крестными родителями дочери. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

ROXOLANA отметила, что они с мужем покрестили Софию "красиво, камерно и тихо". Крестными родителями девочки стали друзья и родные супругов.

Я – с запада Украины, у меня много родных. Были только родственники и друзья близкие с детства,
– рассказала артистка.

Для справки! Певица ROXOLANA родом из Львова, но переехала в Киев, где сейчас живет с семьей. В интервью для издания "ТыКиев" артистка рассказывала, что раз в месяц старается приезжать в родной город.

Что ROXOLANA рассказала о материнстве?

  • Роды исполнительницы прошли быстро и легко.
  • Обязанности по уходу за ребенком Роксолана с мужем поделили поровну. Также они имеют няню.
  • Материнство, по словам ROXOLANA, это сложно и прекрасно одновременно. Однако времени на работу и на себя исполнительнице не хватает.