Артистка уже успела покрестить девочку и рассказала, как все прошло. В частности, она призналась, кто стал крестными родителями дочери. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
ROXOLANA отметила, что они с мужем покрестили Софию "красиво, камерно и тихо". Крестными родителями девочки стали друзья и родные супругов.
Я – с запада Украины, у меня много родных. Были только родственники и друзья близкие с детства,
– рассказала артистка.
Для справки! Певица ROXOLANA родом из Львова, но переехала в Киев, где сейчас живет с семьей. В интервью для издания "ТыКиев" артистка рассказывала, что раз в месяц старается приезжать в родной город.
Что ROXOLANA рассказала о материнстве?
- Роды исполнительницы прошли быстро и легко.
- Обязанности по уходу за ребенком Роксолана с мужем поделили поровну. Также они имеют няню.
- Материнство, по словам ROXOLANA, это сложно и прекрасно одновременно. Однако времени на работу и на себя исполнительнице не хватает.