Кто эти молодые революционеры, которые меняют правила игры в музыкальной индустрии – узнавайте в подборке 24 Канала.

Тоже интересно В 2016 – за Джамалу, в 2026 – за LELÉKA: как Руслана агитировала за победительниц Нацотборов

Кажанна

Настоящая яркая вспышка новой сцены. Певица, блогер и автор песен, которая превратила тикток в свою главную площадку для самовыражения. Ее треки "Горькая", "Плач" и "Жали" – это коктейль из самоиронии и нестандартного звука, который быстро завирусился в сети.

Кажанна запоминается своим необычным и дерзким стилем, который трудно спутать с кем-либо другим. Артистка не боится быть странной, и именно эта искренность покоряет слушателей. Она уже уверенно чувствует себя на больших фестивальных сценах и имеет в арсенале успешный сольный концерт в столице. Недавно артистка оказалась в центре медийного внимания из-за прекращения сотрудничества с лейблом Nova Music (совладелицей которого является Jerry Heil), однако это только подогрело интерес к ее дальнейшему самостоятельному пути. Ведь поклонники пристально следят за тем, как будет продолжаться развитие уже независимой певицы.

Кажанна – "Жалі": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Главная интрига года, которая заставила всю страну превратиться в детективов. Первый сольный выход на сцену – и сразу два аншлага во Дворце спорта! Это было едва ли не самое громкое появление в публичном пространстве за всю историю украинского шоу-бизнеса. Долгое время артистка оставалась инкогнито, скрывая лицо за шляпами и масками, что только подогревало азарт фанатов.

Свой псевдоним и изящный образ певица позаимствовала из романа Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля", добавив современной поп-музыке интеллектуального шарма. Ее песни "Найди меня", "Я тебе врала", "Невже" и другие мгновенно стали хитами, а совместный трек с Артемом Пивоваровым "Барабан" буквально разорвал чарты. Сегодня Klavdia Petrivna – это уже не просто таинственный голос с тиктока а полноценная поп-звезда, которая диктует тренды.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": слушайте песню онлайн

Шугар

Артист, чьи треки вы точно слышали, даже если не знаете его имени. "Тетя" и "Олег" – это не просто песни, а настоящие народные мемы. Шугар (настоящее имя – Олег) начал свой путь как юмористический блогер, но впоследствии сменил камеру на микрофон.

Хотя артиста часто критикуют за простоту аранжировок, в его творчестве скрывается глубокая сатира. Вместо типичных текстов о любви, он использует фразы из описаний профилей в Tinder или популярные советы психологов, тонко высмеивая мужское поведение в отношениях. Творчество Шугара – это сочетание иронии, уважения к женщинам и зажигательных танцевальных ритмов. Именно его музыка поднимает настроение и заставляет улыбаться.

Шугар – "Тетя": смотрите видео онлайн

BRYKULETS

Если вы до сих пор не подпевали хиту "Посилать" или не танцевали под "Лизу", самое время познакомиться с артистом, чье имя за последние два года стало частью украинской поп-музыки. Иван Брикулец громко заявил о себе после выхода трека "Чужію я" совместно с группой NAZVA – этот тандем стал настоящей сенсацией, собрав более 7,2 млн прослушиваний только на YouTube Music.

Сам Иван признается, что его вдохновение – это истории о девушках, влюбленность и расставание. Любовь к слову у него еще со школы, где он активно писал стихи, что теперь превратились в точные и понятные каждому тексты. Творчество BRYKULETS – это сочетание простоты, харизмы и настоящих эмоций, которые отзываются тысячам слушателей.

BRYKULETS – "Лиза": смотрите видео онлайн

NAZVA

Сами ребята называют себя "галицко-донбасской украинской группой". Коллектив во главе с Павлом Гоцом и Ярославом Яровенко стал одним из самых ярких открытий нового шоубиза.

Их самым популярным треком является композиция "Чужию я". Она появилась именно в то время, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, поэтому глубокий смысл песни отозвался каждому, кто почувствовал боль жизни вдали от дома.

По стилю, то музыканты идентифицируют свое творчество как "альтернативный этно-арт хаос". Это музыка, сочетающая интеллектуальные тексты с необычным звучанием контрабаса и альта. Кроме главного хита, вы точно могли слышать такие треки группы, как "Сигеле-мигеле", "Тихо-тихо", "На дно" (с участием KRUTЬ).

Группа активно сохраняет и развивает украинскую культуру, а один из его фронтменов – Павел Гоц – вступил в ряды ВСУ. Об этом артист сообщил в своем инстаграме год назад.

Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий,

– подписал фото Павел.

NAZVA & BRYKULETS – "Чужию я": смотрите видео онлайн

Schmalgauzen

Schmalgauzen – это театрально-музыкальный ансамбль, а каждое их выступление – настоящий перформанс, сочетающий в себе элементы театра, кабаре и живой импровизации. Группа работает в уникальном жанре, который артисты создали "под себя". Именно эта самобытность покорила слушателей: на их концертах всегда полные залы, а фан-база поражает своей преданностью.

На премии Muzvar фан-клуб Schmalgauzen одержал победу в категории "Самый активный фан-клуб". Популярность коллектива подтверждают и цифры – миллионы прослушиваний на YouTube Music имеют немало композиций.

Schmalgauzen – "Уставшая стрит": смотрите видео онлайн

Курган и Agregat

Это самобытная украинская хип-хоп группа, визитной карточкой которой является выразительный слобожанский суржик. С началом полномасштабного вторжения музыканты направили всю свою медийность на помощь стране: они развернули активную волонтерскую деятельность, а Евгений Володченко вступил в ряды ВСУ.

Курган и Agregat – едва ли не единственный коллектив, который отдает на нужды Вооруженных Сил Украины 100% прибыли от своих концертов. Масштабы их помощи впечатляют: в 2025 году группа собрала полный Дворец спорта, где благодаря одному выступлению удалось аккумулировать более 9 миллионов гривен для армии.

Кроме музыки и волонтерства, участники группы покоряют и кинематограф. Еще в 2023 году Амил и Рамил Насировы сыграли главные роли в фильме Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", который стал настоящим кинохитом.

Курган и Agregat – "Дворец спорта 2025": смотрите видео онлайн

OTOY

OTOY начал свой творческий путь еще в 2020 году, однако настоящая популярность и признание настигли его недавно. В прошлом году исполнитель вошел в престижный список Forbes "30 до 30", закрепив статус одного из самых влиятельных молодых лидеров страны.

Творчество OTOY уже давно вышло за пределы музыкальных платформ. Во время общественных митингов в поддержку антикоррупционных органов (НАБУ и САП) активисты неоднократно использовали на плакатах цитату "Мой страх – это зашитые уста" с его мощного трека "пасть".

Сейчас самой популярной работой артиста является трек "Судороги", который на YouTube Music собрал уже более 3,9 миллионов прослушиваний

OTOY – "Судороги": смотрите видео онлайн

Процесс активной украинизации открыл нам множество талантливых имен, которые доказали: наша культура – глубокая, современная, а главное – она искренне отзывается слушателям. Фанаты гордятся этими артистами, ведь в их текстах заложены настоящие, правильные смыслы. И именно с такими настроениями в наушниках сегодня растет новое поколение нашей страны.