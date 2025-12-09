Артистка вже встигла похрестити дівчинку і розповіла, як все пройшло. Зокрема, вона зізналася, хто став хрещеними батьками доньки. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
ROXOLANA зазначила, що вони з чоловіком похрестили Софійку "красиво, камерно і тихо". Хрещеними батьками дівчинки стали друзі та рідні подружжя.
Я – з заходу України, в мене багато родини. Були тільки родичі й друзі близькі з дитинства,
– розповіла артистка.
Для довідки! Співачка ROXOLANA родом зі Львова, але переїхала до Києва, де зараз мешкає з родиною. У інтерв'ю для видання "ТиКиїв" артистка поділилася, що раз на місяць старається приїжджати у рідне місто.
Що ROXOLANA розповіла про материнство?
- Пологи виконавиці пройшли швидко й легко.
- Обов'язки по догляду за дитиною Роксолана з чоловіком поділили порівну. Також вони мають няню.
- Материнство, за словами ROXOLANA, це складно і прекрасно водночас. Проте часу на роботу та на себе виконавиці не вистачає.