"Мама виходить з декрету": ROXOLANA випустила нову пісню "Червона і сумна" та кліп до неї

ROXOLANA презентувала новий сингл "Червона і сумна" – фанк-денс-поп історію про суперечливі почуття, які людина може приховувати за яскравою оболонкою.

Це перша повноцінна музична робота артистки після народження дитини, яку вона жартома називає своїм "виходом із декрету". Водночас із релізом на ютуб-каналі співачки з'явився і кліп на нову пісню.

За словами ROXOLANA, ідея композиції "Червона і сумна" виникла під час розмови про людей, які завжди привертають увагу, але за їхньою яскравістю часто приховується сум. Новий трек вона написала разом із продюсером Іваном Клименком.

"Червона" – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, але.. У ній є легкість, гостра правда і дуже багато свободи,

– розповіла артистка.

Поєднуючи грайливий текст з енергійним грувом, сингл створює контраст між легким, життєрадісним звучанням та емоційною історією, яку розповідає співачка.

Це ті стосунки, в яких ти дуже хочеш уже нічого не відчувати, але не можеш. Усередині — вирій емоцій. Але сама пісня написана вже після цього стану, коли ти готова відпустити. Саме тому приспів для мене дуже життєствердний: "Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна". Здавалося б, це неможливо, але життя завжди знаходить спосіб прорости,

– зазначила Роксолана.

Разом із піснею вона презентувала і кліп, режисером якого став Руслан Махов. У відео історія двох людей розкривається через танець, погляди та їхню взаємодію. Почуття героїв передаються через рух, зміну дистанції та близькість між ними. Сексуальність у кліпі є проявом впевненості, легкості й тілесної свободи після емоційної.

Для зйомок ROXOLANA готувалася фізично.

Це новий образ, але суперприроднє амплуа для мене. Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною,

– поділилася виконавиця.

ROXOLANA – "Червона і сумна": дивіться відео онлайн

До слова, напередодні Надя Дорофєєва випустила свою першу україномовну пісню у 2026 році.