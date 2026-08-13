Це перша повноцінна музична робота артистки після народження дитини, яку вона жартома називає своїм "виходом із декрету". Водночас із релізом на ютуб-каналі співачки з'явився і кліп на нову пісню.

За словами ROXOLANA, ідея композиції "Червона і сумна" виникла під час розмови про людей, які завжди привертають увагу, але за їхньою яскравістю часто приховується сум. Новий трек вона написала разом із продюсером Іваном Клименком.

"Червона" – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, але.. У ній є легкість, гостра правда і дуже багато свободи,

– розповіла артистка.

Поєднуючи грайливий текст з енергійним грувом, сингл створює контраст між легким, життєрадісним звучанням та емоційною історією, яку розповідає співачка.

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Це ті стосунки, в яких ти дуже хочеш уже нічого не відчувати, але не можеш. Усередині — вирій емоцій. Але сама пісня написана вже після цього стану, коли ти готова відпустити. Саме тому приспів для мене дуже життєствердний: "Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна". Здавалося б, це неможливо, але життя завжди знаходить спосіб прорости,

– зазначила Роксолана.

Разом із піснею вона презентувала і кліп, режисером якого став Руслан Махов. У відео історія двох людей розкривається через танець, погляди та їхню взаємодію. Почуття героїв передаються через рух, зміну дистанції та близькість між ними. Сексуальність у кліпі є проявом впевненості, легкості й тілесної свободи після емоційної.

Для зйомок ROXOLANA готувалася фізично.

Це новий образ, але суперприроднє амплуа для мене. Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною,

– поділилася виконавиця.

ROXOLANA – "Червона і сумна": дивіться відео онлайн

До слова, напередодні Надя Дорофєєва випустила свою першу україномовну пісню у 2026 році.