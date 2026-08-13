Это первая полноценная музыкальная работа артистки после рождения ребенка, которую она в шутку называет своим "выходом из декрета". Одновременно с релизом на YouTube-канале певицы появился и клип на новую песню.

По словам ROXOLANA, идея композиции "Червона и сумна" возникла во время разговора о людях, которые всегда привлекают внимание, но за их яркостью часто скрывается грусть. Новый трек она написала вместе с продюсером Иваном Клименко.

"Червона" – это о цвете людей, которых невозможно не заметить. Они яркие, громкие, сильные, но если внимательно посмотреть им в глаза, там часто скрывается легкая грусть. Именно об этом мы говорили с Иваном Клименко, когда писали эту песню. Это история разговора с человеком, которого когда-то казалось невозможным забыть, но... В ней есть легкость, острая правда и очень много свободы,

– рассказала артистка.

Сочетая игривый текст с энергичным грувом, сингл создает контраст между легким, жизнерадостным звучанием и эмоциональной историей, которую рассказывает певица.

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Это те отношения, в которых ты очень хочешь уже ничего не чувствовать, но не можешь. Внутри – вихрь эмоций. Но сама песня написана уже после этого состояния, когда ты готова отпустить. Именно поэтому припев для меня очень жизнеутверждающий: "Одинокий цветок расцвел там, где уже умерла весна". Казалось бы, это невозможно, но жизнь всегда находит способ прорасти,

– отметила Роксолана.

Вместе с песней она представила и клип, режиссером которого выступил Руслан Махов. В видео история двух людей раскрывается через танец, взгляды и их взаимодействие. Чувства героев передаются через движение, изменение дистанции и близость между ними. Сексуальность в клипе является проявлением уверенности, легкости и телесной свободы после эмоциональной.

К съемкам ROXOLANA готовилась физически.

Это новый образ, но для меня это совершенно естественное амплуа. Мне хотелось показать себя более смелой, раскованной, женственной,

– поделилась исполнительница.

ROXOLANA – "Червона и сумна": смотрите видео онлайн

К слову, накануне Надя Дорофеева выпустила свою первую украиноязычную песню в 2026 году.