11-летняя дочь Кличко и Панеттьери впервые появилась на публике после смерти мамы

Юридические тяжбы вокруг наследства покойной Хейден Панеттьери набирают обороты. На днях к делу присоединился ее единственный ребенок.

11-летняя Кая-Евдокия вместе со своим знаменитым отцом Владимиром Кличко вышла на видеосвязь с судьей, чтобы решить вопрос о судьбе имущества матери. Об этом сообщает People.

Несмотря на тяжелую утрату, девочка вела себя на заседании 8 октября чрезвычайно достойно и сдержанно. Кая предстала перед камерой в простой белой футболке и с завязанными волосами, тогда как 50-летний украинский боксер оставался за кадром. Она мягким, но уверенным голосом подтвердила свою личность и присутствие отца рядом.



Владимир Кличко с дочерью Каей-Евдокией и Хейден Панеттьери / Фото klitschko

После начала слушаний адвокат Кличко Дайан Й. Парк обратила внимание судьи на дополнительные полномочия, о которых ходатайствует Владимир, в частности, право обращаться с запросами в правоохранительные органы и уполномочивать их на проведение расследования и содействие в "возвращении имущества, которое, вероятно, было присвоено" лицом, не являющимся членом семьи. Ведь ранее боксер обратился в полицию из-за предполагаемого похищения украшений Хейден.

По итогам слушания судья официально назначил Владимира Кличко временным опекуном имущества бывшей партнерши Хейден Панеттьери. Их дочь Каю освободили от обязательного участия в следующем заседании, которое запланировано на 7 декабря.

Владимир Кличко получил полную опеку над Каей еще в 2018 году, когда Хейден Панеттьери боролась с тяжелой послеродовой депрессией и зависимостью. На днях стало известно, что боксер погасит долги своей бывшей невесты, чтобы спасти наследство их общей дочери.