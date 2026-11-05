Это очень несправедливо, – участницы шоу "Холостяк" возмутились появлением новой девушки в проекте
В 4-м выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" может появиться новая участница.
Однако ее появление станет неприятной неожиданностью для других девушек, которые уже борются за внимание Вячеслава Кравцова. Об этом говорится в анонсе нового эпизода, опубликованном СТБ.
В новом выпуске Вячеслав Кравцов пригласит всех участниц на баскетбольный матч. Перед игрой Холостяк проведет для девушек тренировку и определит основной состав своей команды. Во время матча также состоится благотворительный аукцион, одним из лотов которого станет возможность пообщаться со Славой тет-а-тет.
Однако впоследствии участниц ждет еще один сюрприз – к проекту может присоединиться новая девушка. Интересно, что у нее уже есть опыт участия в "Холостяке".
Еще до начала сезона блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал имена трех девушек, которые, по его информации, должны были появиться в реалити-шоу. Две из них уже стали участницами: это нотариус Кристина Горняк, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, и Валерия Полянская, которая работает менеджером Леси Никитюк.
Среди возможных участниц Беспалов также упоминал модель Диану Зотову. Она уже знакома зрителям "Холостяка", ведь участвовала в 14-м сезоне, где главным героем был актер Тарас Цимбалюк. Тогда девушка сама решила покинуть проект, поскольку испытывала чувства к бывшему парню. Впоследствии их отношения закончились. Станет ли именно Диана новой участницей сезона со Славой Кравцовым, пока неизвестно.
Перспектива появления новой девушки не слишком порадует остальных участниц. Вика обратит внимание на то, что у некоторых из них до сих пор не было индивидуальных свиданий со Славой, тогда как новенькая сразу получит шанс провести с ним время. Даша Дандик также болезненно воспримет эту новость и не сможет сдержать слез. "Это очень несправедливо", – скажет девушка.
Анонс 4-го выпуска шоу "Холостяк-15": смотрите видео онлайн
Появится ли действительно на проекте новая участница и как будут складываться ее отношения со Славой и другими девушками, станет известно уже в пятницу, 6 ноября. Четвертый выпуск "Холостяка" выйдет на СТБ в 19:00.
Кстати, ранее мы рассказывали, что посмотреть 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" можно также на Netflix.