Они не забыли о своих корнях: украинские звезды крымскотатарского происхождения
- 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации.
- Украинские звезды, Джамала и Ахтем Сеитаблаев, которые имеют крымскотатарское происхождение, активно поддерживают право своего народа на возвращение и сохранение культурного наследия.
Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Среди представителей украинского шоу-бизнеса есть немало тех, кто имеет крымскотатарские корни, а также и те, кто родились и выросли в Крыму.
Эту дату важно помнить, ведь она должна быть сакральной для всех.
День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая
Сегодня в Украине отмечают не только День борьбы за права крымскотатарского народа, но и чтят память жертв политики советской власти.
Как говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, в 1994 году советский тоталитарный режим начал принудительную депортацию татар из Крыма. Всего за несколько дней более 190 тысяч человек принудительно вывезли в товарных вагонах в Центральную Азию и отдаленные регионы СССР.
Люди потеряли не только свой дом, но и их лишили права говорить на родном языке, иметь собственную историю и будущее.
В первые годы ссылки погибли тысячи. Причинами становились голод, болезни, истощения и нечеловеческие условия пребывания.
В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, она снова прибегла к репрессиям крымских татар, наследуя советскую политику.
Кто из украинских звезд имеет крымскотатарское происхождение?
Джамала
Украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения родилась в Кыргызстане, а выросла в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.
В 2016 году артистка представляла нашу страну на Евровидении с песней "1944". Ее трек рассказывал о трагических событиях прошлого, которые не должны повториться снова. На написание композиции звезду вдохновили рассказы ее бабушки о депортации крымских татар и аннексия Крыма. Так впервые на сцене Евровидения прозвучала крымскотатарская речь.
Тогда россияне заявляли о политизированности текста, однако Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса.
Сегодня, 18 мая, Джамала опубликовала в соцсетях сообщение с архивным фото, где она вместе с бабушкой. Звезда написала, что это для нее не просто дата.
В этот день я всегда вижу перед глазами свою прабабушку Назилхан. Ее рассказы о пятом утре, вагоны, смерть дочери... Для крымских татар это память, которую невозможно выключить или забыть,
– щемяще написала певица.
Напомним, что в 2024 году российские оккупанты отобрали имущество Джамалы и ее родителей в Крыму, включая два земельных участка и дом в Алуште.
Собственность победительницы Евровидения-2016 уже успели цинично продать. Захватчики заявили, что хотят направить средства на финансирование российской армии, что совершает геноцид украинцев.
Ахтем Сеитаблаев
Ахтема знают как украинского и крымскотатарского киноактера, режиссера, сценариста и заслуженного артиста Автономной Республики Крым.
Мужчина родился вблизи Ташкента и происходит из семьи депортированных крымских татар. Впоследствии его семья переехала в Крым, где Ахтем начал развиваться как режиссер.
Когда в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым, актер начал открыто говорить о территориальной целостности Украины и осуждал и продолжает осуждать действия страны-агрессора. В тот период он снял фильм "Хайтарма", который рассказывает о принудительной депортации крымских татар в 1944 году.
В День памяти жертв депортации крымскотатарского народа Ахтем опубликовал сообщение, где поделился собственной болью относительно трагической страницы истории этого народа.
Но нас не удалось сломать. Мы выстояли и проросли, как те зерно, брошенные в чужую землю. Несмотря на десятилетия изгнания, унижений и преследований, мой народ сохранил язык, культуру, память и веру в возвращение. Мы знали, что рано или поздно снова ступим на свою землю,
– подчеркнул режиссер.
Он подчеркнул, что ответственность за будущее этой истории лежит на каждом, ведь борьба продолжается.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Ахтем Сеитаблаев присоединился к защите Украины. Сейчас Ахтем Сеитаблаев является художественным руководителем творческого коллектива, который фиксирует военные преступления и работает над документальными проектами о подразделениях территориальной обороны.
Кто из украинских звезд родился в Крыму?
Маша Ефросинина родилась в Керчи. Из-за оккупации ее семья потеряла возможность навещать могилы близких людей, которые похоронены именно на полуострове.
Надя Дорофеева всегда вспоминает Крым как свой дом. Певица родилась в Симферополе и не оставляет надежды, что ее малая Родина освободится от рук захватчиков.
Ксения Мишина родилась в Севастополе. Несмотря на то, что актерскую карьеру продолжила строить в столице, ее сердце навсегда в Крыму.