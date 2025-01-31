Песня – это мое оружие: чем известна финалистка Нацотбора Абие, которая не молчит о насилии

В список финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 попала 26-летняя певица с Полтавщины Абие. Она пришла на конкурс не только с уникальной песней, но и с мощным месседжем, который не может оставить равнодушным.

Настоящее имя Абие – Наталья Шевченко. Девушка 16 лет посвятила музыке. 24 Канал подробнее расскажет, что известно о финалистке Нацотбора-2025 и с какими месседжами она хочет представлять Украину в Европе.

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Чем известна Абие и что означает ее псевдоним

26-летняя Наталья Шевченко родом из Полтавской области, а именно города Миргород. Ее музыкальный проект "Абие" существует около 7 лет с перерывами. Сценическое имя певицы происходит от староукраинского слова "сейчас" или "неожиданно".

Я люблю свой родной город Миргород, обожаю музыку и не терплю несправедливости,

– так описывает себя сама артистка в комментарии для Show 24.

Абие активно занимается волонтерством и ездит выступать для украинских защитников с "Культурным десантом". Она объясняет, что для нее это крайне важно, ведь воины рискуют своей жизнью ради нее в частности.

"Для меня это важно, потому что наши защитники и защитницы - это чьи-то сыновья, мужчины, папы, а также и мамы и жены. Это моя прямая обязанность – поблагодарить, утешить, поддержать. Они там для того, чтобы мои будущие дети общались на украинском. Они там ради меня!" – подчеркивает певица.



Абие с "Культурным десантом" и защитниками / Фото из инстаграма Абие

Песня "Абие" для Нацотбора: ее смыслы и главный месседж

Абие рассказала, что написала песню "Дом" во время волонтерской деятельности на деоккупированных территориях Херсонщины. Трек родился из личных переживаний исполнительницы после услышанных историй от женщин, которые выжили в оккупации.

Эти зверства до сих пор замалчиваются. У меня просто становились дыбом волосы от того, насколько это ужасно, насколько об этом не хочется ни говорить, ни видеть. Это очень удобно – закрыть глаза и не видеть этой проблемы, но она существует. Поэтому я поняла, что должна написать об этом,

– заявила Абие на пресс-конференции.

Певица отметила, что готова говорить от имени пострадавших женщин. Ее песня – это "манифест против насилия".

Абие – "Дом": слушайте онлайн

Абие добавила, что говорит о проблеме насилия, потому что сама пережила подобный опыт. Она убеждена, что женщины должны быть поддержкой друг для друга.

"Это неудобная тема, ее часто избегают, особенно потерпевшие. Но я чувствую силу сестринства и хочу поддержать их, возможно после моего месседжа кто-то сможет вырваться из этого круга и обратится в правоохранительные органы. Песня – это мое оружие", – заметила певица.

В песне "Дом" Абие обращается к символизму и метафорам. Одна из таких деталей – символика числа "40". Почти сорок недель длится полный цикл беременности женщины, в которой мать и является первым "домом" новорожденного. Для певицы это число изменений и трансформации.



Абие / Фото пресс-службы

Что говорит Абие о конкурентах и критике

Певица призналась, что своим самым сильным конкурентом считает группу Ziferblat.

Они хорошо зарекомендовали себя в прошлом году,

– высказалась Абие о музыкантах.

Нацотбор часто сопровождается скандалами. Певица призналась, что "готова давать развернутые ответы на конструктивные вопросы", если ей придется страдать от критики.

Абие также ответила, что когда победит на Нацотборе, ее главным месседжем будут слова: "Сила не имеет гендера!".