Среди самых популярных в украинских чартах: посмертный трек ADAM захватывает сеть
- 13 февраля вышел посмертный трек группы ADAM "Сильно-сильно", который возглавил чарт ютуба и занял 4 место в топ-100 Apple Music Украина.
- Трек создали Михаил Клименко и Александра Норова в 2025 году, а музыкальное видео на песню снял Артем Григорян, используя архивные кадры влюбленных.
13 февраля, накануне Дня святого Валентина, вышел посмертный трек группы ADAM "Сильно-сильно". Песню, которая является их личной историей, написали Михаил Клименко и его жена Александра Норова.
Премьера трека состоялась всего несколько дней назад, однако он уже возглавил украинский чарт ютуба. Также композиция попала в топ-100 Apple Music Украина, расположившись на 4 месте.
Топ-5 песен в чарте ютуба
- ADAM – "Сильно-сильно"
- Макс Барских – "Влюбись"
- Uran Yopa – "Бутылка Фраголино"
- Chico & Qatoshi – "Селяви"
- mikeeysmind , Chill77 & Unjaps – Papaoutai (Afro Soul)
Топ-5 Apple Music Украина
- DREVO – "Енкараписта"
- Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена"
- Макс Барских – "Не складывается"
- ADAM – "Сильно-сильно"
- nuor garsas – Ozon
Михаил Клименко и Александра Норова создали трек "Сильно-сильно" в мае 2025 года в домашней студии. Композиция уже звучала вживую на концертах группы ADAM, поэтому слушатели с нетерпением ждали премьеру. Однако жена Клименко выпустила ее уже после смерти мужа.
Эта песня – о нашей любви, о наших путешествиях и гастролях по Украине. О жизни между концертами, когда мы просто были вместе. Все слова в ней – правда из нашей жизни,
– рассказала Норова.
На ютубе также вышел клип на песню "Сильно-сильно", который создал режиссер Артем Григорян – друг Михаила и Александры. В видео собраны кадры из личного архива влюбленных.
ADAM – "Сильно-сильно": смотрите видео онлайн
Когда и как умер Михаил Клименко?
Напомним, что Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года. Ему было всего 38 лет. Перед тем музыкант заболел туберкулезным менингитом, мужчина несколько дней находился в коме.
С фронтменом группы ADAM попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Провести Михаила в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Клименко похоронили в селе Лубянка Киевской области.