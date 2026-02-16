Среди самых популярных в украинских чартах: посмертный трек ADAM захватывает сеть

13 февраля, накануне Дня святого Валентина, вышел посмертный трек группы ADAM "Сильно-сильно". Песню, которая является их личной историей, написали Михаил Клименко и его жена Александра Норова.

Премьера трека состоялась всего несколько дней назад, однако он уже возглавил украинский чарт ютуба. Также композиция попала в топ-100 Apple Music Украина, расположившись на 4 месте.

Топ-5 песен в чарте ютуба

ADAM – "Сильно-сильно"

Макс Барских – "Влюбись"

Uran Yopa – "Бутылка Фраголино"

Chico & Qatoshi – "Селяви"

mikeeysmind , Chill77 & Unjaps – Papaoutai (Afro Soul)

Самые популярные песни в чарте ютуба / Скриншот с ютуба

Топ-5 Apple Music Украина

DREVO – "Енкараписта"

Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена"

Макс Барских – "Не складывается"

ADAM – "Сильно-сильно"

nuor garsas – Ozon

Самые популярные песни в Apple Music Украина / Скриншот из чарта

Михаил Клименко и Александра Норова создали трек "Сильно-сильно" в мае 2025 года в домашней студии. Композиция уже звучала вживую на концертах группы ADAM, поэтому слушатели с нетерпением ждали премьеру. Однако жена Клименко выпустила ее уже после смерти мужа.

Эта песня – о нашей любви, о наших путешествиях и гастролях по Украине. О жизни между концертами, когда мы просто были вместе. Все слова в ней – правда из нашей жизни,

– рассказала Норова.

На ютубе также вышел клип на песню "Сильно-сильно", который создал режиссер Артем Григорян – друг Михаила и Александры. В видео собраны кадры из личного архива влюбленных.

ADAM – "Сильно-сильно": смотрите видео онлайн

