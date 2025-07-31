Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев прошлым летом сообщил, что разошелся с невестой. Их отношения якобы не сложились из-за разных взглядов на жизнь. Сейчас Сеитаблаев уточнил, что привело к расставанию.

В новом интервью Алине Доротюк Ахтем Сеитаблаев детальнее прокомментировал, что стало причиной разрыва. Об этом сообщает Show 24.

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Режиссер подтвердил, что бывает довольно жестоким. Однако в отношениях он готов отдать все – любовь, внимание, поддержку. Но так же ожидает того же в свою сторону. Ахтем Сеитаблаев признался, что в последних отношениях перешел черту.

Я не собираюсь никого унижать, я не ищу в отношениях властвования. Такой опыт у меня был. Я ненавижу себя в такие моменты. Когда люди сходятся, то им должно быть лучше от этого, чем когда они не вместе. Если им не лучше, то зачем это все? Это играет в обе стороны,

– отметил актер.

Сеитаблев уточнил, что именно он поставил точку в последних отношениях. Из-за неуверенности в себе он понял, что начинает давить на любимого человека.

"Я начал чувствовать, что точно давлю на человека. И это, вероятнее всего, от собственной неуверенности, неверия в себя. Только не забывайте, что неуверенность в мужчине в основном возникает не от того, что он в себе неуверен. Это женщина, которая рядом с ним, продуцирует и формирует эту неуверенность", – поделился режиссер.

По мнению Ахтема Сеитаблаева, неуверенность в человеке появляется от условий, которые создает его партнер. Тем более когда этот человек был воспитан в правильных ценностях.

Мы можем много с вами рассуждать о техниках манипуляции, психологическую нестабильность, эмоциональные качели. Я 30 лет режиссер, я создаю такие истории. Только создаю их в театре и в кино. Я не хочу такого в жизни. Я ложь чувствую кожей. Да, со мной непросто. Но я точно благодарен. Я могу быть благодарен,

– подытожил режиссер.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев в апреле 2023 года впервые публично признался, что находится в новых отношениях с Марьяной Боцвинюк. Уже в сентябре пара обручилась. Однако в июле 2024 года они объявили, что уже не вместе. До этого Сеитаблаев более 10 лет был в браке с Иванной Дядюрой.