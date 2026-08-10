Ахтем Сеитаблаев рассказал о своем сыне, который живет в Крыму, и о его российском паспорте

Многие родные Ахтема Сеитаблаева до сих пор живут в оккупированном Крыму. Среди них – его сын Селим, с которым режиссер поддерживает связь.

В новом интервью на YouTube-канале Евы Коршик "Okay Eva" Сеитаблаев рассказал об их общении с сыном и о российском гражданстве, которое тот был вынужден получить.

Режиссер рассказал, что Селим живет в Крыму и ухаживает за своим дедушкой, которому уже много лет. Несмотря на расстояние, отец и сын поддерживают связь.

Ахтем также пояснил, что Селиму пришлось получить российский паспорт, потому что он продолжает жить на оккупированном полуострове. Он сравнил российский паспорт на оккупированной территории с аусвайсом – документом, который в свое время использовали оккупационные власти на украинских землях во время Второй мировой войны.

Что касается паспортов и документов. Я один из первых, кто говорил: "Если вы не собираетесь уезжать, получайте этот документ и рассматривайте его как аусвайс",

– отметил режиссер.

А также подчеркнул, что российское гражданство не означает автоматической поддержки России. В качестве примера он привел крымских татар, значительная часть которых занимает проукраинскую позицию.

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео онлайн

Добавим, что у Ахтема Сеитаблаева трое детей от двух предыдущих браков: дочь Назли и сын Селим от первой жены, а также дочь Сафие от второй жены Иванны Дядюры. В конце 2025 года режиссер впервые за долгое время встретился со старшей дочерью и внучкой в Бельгии.