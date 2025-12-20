Ахтем в соцсетях показал, как проводит время с родными. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сеитаблаева.
Режиссера приехал в гости к дочери Назлы, которая с мужем и дочкой живет в Бельгии. Он прогулялся с 2-летней Арианой и поиграл с ней.
Минуты счастья с дочкой и внучкой,
– написал Ахтем Сеитаблаев.
Также фото со встречи опубликовала сама Назли и написала: "Дедушка приехал обнять своих девушек".
В программе "Точка опоры", которая выходит на ютуб-канале телеканала Дом, Ахтем Сеитаблаев рассказывал, что Ариана появилась на свет в январе 2023 года. Осенью 2021-го его дочь Назлы в Турции вышла замуж за крымского татарина Рустема.
Что известно о детях Ахтема Сеитаблаева?
- Всего у режиссера трое детей от двух браков.
- От первой жены у Ахтема Сеитаблаева родились дочь Назлы и сын Селим. Известно, что парень остался жить в оккупированном Крыму. С сыном Ахтем общается через соцсети. Также они иногда созваниваются.
- Вторая жена Сеитаблаева – Ивана Дядюра – родила ему дочь Сафие. Сейчас девочка вместе с мамой живет за границей в Вене, где учится в школе и планирует поступить в университет.