Ахтем в соцмережах показав, як проводить час з рідними. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сеітаблаєва.

Режисера приїхав в гості до доньки Назли, яка з чоловіком і своєю донькою мешкає в Бельгії. Він прогулявся з 2-річною Аріаною та погрався з нею.

Хвилини щастя з донькою та онукою,

– написав Ахтем Сеітаблаєв.

Також фото з зустрічі опублікувала сама Назли і написала: "Дідусь приїхав обійняти своїх дівчат".

У програмі "Точка опори", яка виходить на ютуб-каналі телеканалу Дім, Ахтем Сеітаблаєв розповідав, що Аріана з'явилася на світ у січні 2023 року. Восени 2021-го його донька Назли в Туреччині вийшла заміж за кримського татарина Рустема.

Що відомо про дітей Ахтема Сеітаблаєва?