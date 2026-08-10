У новому інтерв'ю на ютуб-каналі Єви Коршик Okay Eva Сеітаблаєв розповів про їхнє спілкування з сином та російське громадянство, яке той був змушений отримати.

Режисер розповів, що Селім живе в Криму та доглядає за своїм дідом, якому вже багато років. Попри відстань, батько та син підтримують зв'язок.

Ахтем також пояснив, що Селіму знадобилося отримати російський паспорт, оскільки він продовжує жити на окупованому півострові. Він порівняв російський паспорт на окупованій території з аусвайсом – документом, який свого часу використовувала окупаційна влада на українських землях під час Другої світової війни.

Стосовно паспортів і документів. Я один із перших, який казав: "Якщо ви не збираєтеся виїжджати, отримуйте цей документ і розглядайте як аусвайс",

– зазначив режисер.

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І також наголосив, що російське громадянство не означає автоматичної підтримки Росії. Він навів як приклад кримських татар, значна частина яких має проукраїнську позицію.

Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн

Додамо, що Ахтем Сеітаблаєв має трьох дітей від двох попередніх шлюбів: доньку Назли та сина Селіма від першої дружини, а також доньку Сафіє від другої дружини Іванни Дядюри. Наприкінці 2025 року режисер уперше за довгий час зустрівся зі старшою донькою та онукою у Бельгії.