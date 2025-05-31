Виталина Библив рассекретила мужа и нежно поздравила его с днем рождения

Украинская актриса Виталина Библив недавно рассекретила, что вышла замуж, а теперь показала трогательную фотографию с ним. Особую публикацию актриса сделала по случаю дня рождения избранника.

Фотографию Виталина распространила на личной странице в инстаграме, пишет Show24. Хотя актриса держит личную жизнь подальше от посторонних глаз, но праздник любимого обойти вниманием не могла.

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На фотографии, которую актриса распространила в сети, они с любимым держатся за руки.

С днем рождения, мой ангел-хранитель,

– с нежностью написала под фото Библив.

Лицо мужчины на фото не видно, но она обозначила его в заметке. Избранником Виталины стал Владимир Садовничий. Ранее влюбленные уже распространяли в сети совместные фотографии.

В интервью Маше Ефросининой актриса признавалась, что очень бережет семейную жизнь. Виталина редко вспоминает на публике о муже и их отношениях, однако не скрывает, что они не только влюбленные, но и друзья. Пара проговаривает абсолютно все, между ними нет никаких секретов. По мнению Виталины, именно так и должно быть в супружестве.