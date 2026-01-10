Что известно о личной жизни Алана Бадоева, которая окутана слухами

Алан Бадоев – один из самых популярных украинских режиссеров и сценаристов. Он снял более 600 музыкальных видео, а стиль Алана стал узнаваемым и востребованным. 10 января Алан Бадоев празднует юбилей - ему исполняется 45 лет.

Имя Алана Бадоева звучит в украинском инфопространстве все громче, однако о его личной жизни известно немного: она обросла слухами и неподтвержденной информацией, которую сам режиссер уже давно не комментирует, пишет 24 Канал.

Единственный брак Алана Бадоева

Алан Бадоев родился в России, но вырос в Горловке Донецкой области, имеет осетинские корни. В 17 лет поступил в университет в Киеве и уже во время учебы начал снимать документальные фильмы.

В эти годы он познакомился с Жанной. Как рассказывал сам режиссер, во время первой встречи он понял, что девушка станет его женой. На то время она еще была замужем, однако Алан и Жанна начали дружить.

Я знал, что она будет моей женой. Я сразу понял, что это именно та женщина, которая мне нужна,

– рассказывал Бадоев.

В 2003 году пара решила пожениться. В браке у них родилась дочь Лолита. Также Алан принял как родного Бориса, сына Жанны от первого брака.



Алан Бадоев с семьей / Фото из инстаграма Алана Бадоева

"Жанна полностью изменила мою жизнь, научила, как нужно жить. Это женщина, которая вдохнула, наверное, половину всего, что сегодня можно увидеть в Алане Бадоеве. Она была человеком, которому я хотел подражать во всем: в легкости бытия и жизни", – делился режиссер.

Пара пробыла в отношениях 11 лет и впоследствии решила расстаться. Как рассказывал Алан Бадоев, в их отношениях погасла страсть, поэтому в дальнейшем их ждали бы постоянные ссоры. Для них обоих было важно остаться друзьями ради детей.

Даже во время полномасштабной войны, когда Жанна Бадоева не смогла проявить четкую позицию, Алан ее не критикует, ведь это мать его детей.

Слухи о нетрадиционной ориентации

После развода с Жанной Бадоевой пошли слухи о нетрадиционной ориентации Алана. В комментарии Кате Осадчей ведущая сказала, что внутренние проблемы бывших супругов остаются между ними. Та ответила, что думает о сплетнях вокруг экс-супруга.

"Я к этому никак не отношусь. Разбирайтесь с этим, как хотите. Я могу говорить о своей сексуальной ориентации, а о чужой – нет. Он творческий человек, он априори не может быть "нормальным"", – говорила Жанна Бадоева.

Сам Алан Бадоев также однозначно не комментировал эту тему.

Я хочу увидеть глаза человека, который спросит у меня: "Алан, ты гей?". Потому что мой ответ будет такой... Если ты что-то спрашиваешь у человека, он тебе может ответить, это не вопрос. Но и ты тогда должен быть очень откровенным,

– говорил режиссер.



Алан Бадоев / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Отношения с детьми

Алан Бадоев не говорит о личной жизни после развода, однако часто вспоминает о детях. Он тесно поддерживает с ними связь, отвечает на их вопросы, старается быть рядом в сложные моменты. Дети проживают с мамой за границей: Алан это решение поддерживает, потому что не хочет, чтобы они видели ужасы войны.

Я выезжаю за границу только с "Долгими сутками" или с другими военными темами, когда мне нужно собрать деньги. Конечно все дети сразу со мной ходят "гуськом", потому что это единственная возможность увидеться,

– говорил режиссер.



Алан Бадоев с дочерью / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Борис – режиссер, продюсер и сценарист, он любит заниматься документальными проектами. Лолита тоже увлекается режиссурой.