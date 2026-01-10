Ім'я Алана Бадоєва лунає в українському інфопросторі щоразу гучніше, однак про його особисте життя відомо небагато: воно обросло чутками й непідтвердженою інформацією, яку сам режисер уже давно не коментує, пише 24 Канал.

Єдиний шлюб Алана Бадоєва

Алан Бадоєв народився у Росії, але виріс у Горлівці на Донеччині, має осетинське коріння. У 17 років вступив до університету в Києві й вже під час навчання почав знімати документальні фільми.

У ці роки він познайомився з Жанною. Як розповідав сам режисер, під час першої зустрічі він зрозумів, що дівчина стане його дружиною. На той час вона ще була заміжня, однак Алан і Жанна почали товаришувати.

Я знав, що вона буде моєю дружиною. Я одразу зрозумів, що це саме та жінка, яка мені потрібна,

– розповідав Бадоєв.

У 2003 році пара вирішила одружитися. У шлюбі в них народилась донька Лоліта. Також Алан прийняв як рідного Бориса, сина Жанни від першого шлюбу.



Алан Бадоєв з сім'єю / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

"Жанна повністю змінила моє життя, навчила, як потрібно жити. Це жінка, яка вдихнула, напевно, половину всього, що сьогодні можна побачити в Алані Бадоєві. Вона була людиною, яку я хотів наслідувати у всьому: у легкості буття і життя", – ділився режисер.

Пара пробула у стосунках 11 років та згодом вирішила розлучитися. Як розповідав Алан Бадоєв, у їхніх відносинах погасла пристрасть, тому надалі їх чекали б постійні сварки. Для них обох було важливо залишитися друзями заради дітей.

Навіть під час повномасштабної війни, коли Жанна Бадоєва не змогла проявити чітку позицію, Алан її не критикує, адже це мати його дітей.

Чутки про нетрадиційну орієнтацію

Після розлучення з Жанною Бадоєвою пішли чутки про нетрадиційну орієнтацію Алана. У коментарі Каті Осадчій ведуча сказала, що внутрішні проблеми колишнього подружжя залишаються між ними. Та відповіла, що думає про плітки навколо ексчоловіка.

"Я до цього ніяк не відношуся. Розбирайтесь з цим, як хочете. Я можу казати про свою сексуальну орієнтацію, а про чужу – ні. Він творча людина, він апріорі не може бути "нормальним"", – казала Жанна Бадоєва.

Сам Алан Бадоєв також однозначно не коментував цю тему.

Я хочу побачити очі людини, яка запитає в мене: "Алане, ти гей?". Бо моя відповідь буде така... Якщо ти щось запитуєш у людини, вона тобі може відповісти, це не питання. Але й ти тоді маєш бути дуже відвертим,

– говорив режисер.



Алан Бадоєв / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Стосунки з дітьми

Алан Бадоєв не говорить про особисте життя після розлучення, однак часто згадує про дітей. Він тісно підтримує з ними зв'язок, відповідає на їхні запитання, намагається бути поруч у складні моменти. Діти проживають з мамою за кордоном: Алан це рішення підтримує, бо не хоче, щоб вони бачили жахи війни.

Я виїжджаю за кордон тільки з "Довгою добою" або з іншими військовими темами, коли мені потрібно зібрати гроші. Звісно всі діти одразу зі мною ходять "гуськом", бо це єдина можливість побачитись,

– казав режисер.



Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Борис – режисер, продюсер і сценарист, він любить займатись документальними проєктами. Лоліта теж захоплюється режисурою.