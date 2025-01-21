Умер музыкант и основатель вокального ансамбля "Джаз-хорал" Александр Гебель

21 января на 75-м году жизни скончался музыкант Александр Гебель. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью.

О смерти Александра Гебеля на своей фейсбук-странице написала его сестра Лариса, передает 24 Канал. Когда и где состоятся похороны, она пока не сообщила.

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В управлении культуры Кривого Рога отметили, что Гебель был выдающимся художником, педагогом и культурным деятелем, который посвятил свою жизнь "джазу и воспитанию молодых талантов".

Музыкант родился 16 ноября 1950 года в Казахстане – в городе Караганда, однако большую часть своей творческой жизни он посвятил Украине, в частности Кривому Рогу. Александр Гебель был основателем первого детского джазового оркестра в городе, вокального ансамбля "Джаз-хорал", диксиленда.

С 1987 до 1996 года он организовывал джазовые фестивали "Горизонты джаза". Кроме того, был заслуженным работником культуры Украины и вдохновителем для многих украинских джазовых коллективов.

Благодаря Александру Гебелю Украина стала узнаваемой на джазовой карте мира. Его детские оркестры поражали "взрослым" звучанием, а ансамбль "Джаз-хорал" получил признание как в пределах СССР, так и далеко за его пределами. В 1990-х коллективы под его руководством становились украшением ведущих европейских фестивалей. Мы будем помнить Александра Робертовича не только как блестящего музыканта и аранжировщика, но и как человека, что своей самоотверженностью и любовью к искусству воспитала поколение джазовых музыкантов,

– говорится в заметке управления культуры Кривого Рога.

Алексей Коган отреагировал на смерть Гебеля

Украинский ведущий Алексей Коган также написал о смерти Александра Гебеля в своем фейсбуке, отметив, что музыкант был его хорошим другом.

Саня был одним из тех, благодаря кому джаз начал быть неотъемлемой частью музыкальной жизни в Кривом Роге. Память хранит множество историй, связанных с фестивалями и концертами. И в этих историях – Саня. Энергичный, иногда улыбчивый, влюбленный в своих исполнителей и настоящую музыку,

– написал Коган.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Александра Гебеля.